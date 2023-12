Amici 23, Intervista esclusiva a Elia Fiore: "È stata un'altalena di emozioni, i consigli di Emanuel Lo sono stati preziosi"

Gossip TV

Elia Fiore racconta le emozioni vissute ad Amici ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Elia Fiore, il talentuoso ballerino della 23esima edizione di Amici. Estremamente sensibile e riservato, Elia ha vissuto un'esperienza davvero ricca di emozioni in cui non sono mancate le critiche. Il ballerino ha infatti conquistato il cuore del pubblico, ma non è riuscito a convincere i giudici. Motivo per cui il suo coach Emanuel Lo, nonostante lo abbia ritenuto sempre un vero e proprio artista con una forte personalità, ha deciso di eliminarlo e interrompere il suo percorso nella scuola. Una scelta davvero sofferta, ma che è sicuramente servita al ragazzo a prendere maggiore consapevolezza e crescere sia umanamente che professionalmente.

A pochi giorni dalla sua uscita di scena, ecco cosa Elia Fiore ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalle emozioni vissute nella scuola di Amici, all'amicizia speciale con il ballerino ed ex allievo Samuele Barbetta, fino all'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi. Sogni nel cassetto? Ballare in una tourné insieme alla sua compagnia De Anima.

Ad Amici sei apparso come una persona molto timida e riservata. Pensi di essere riuscito a far conoscere il vero Elia?

La timidezza e la riservatezza sono sicuramente delle componenti molto forti, però ci sono anche dei lati del mio carattere che non sono usciti a pieno. Mi dispiace un pò che non si sia vista la mia parte più affabile, scherzosa e spensierata.

Che esperienza è stata?

È stata tosta. Non è stato un percorso ricco di successi, anzi, ma ho sempre cercato il lato positivo in ogni cosa. Ho ricevuto molti consigli dai miei insegnanti e li ho sempre ascoltati per un discorso di crescita personale e artistica. Se potessi tornare indietro non cambierei niente. Rifarei tutto come ho fatto perché alla fine sono stato me stesso. Non mi sono snaturato, mi sono sempre messo in discussione. La mia danza è molto personale, intima. Forse c'era bisogno che mi facessi conoscere un pò di più per far si che tutti la capissero. Ho notato, però, che chi mi ha conosciuto e lavorato con me mi ha apprezzato.

Durante il tuo percorso non sono mancate le critiche...Hai mai pensato di mollare?

Ci sono stati dei momenti pesanti sicuramente, che lì per lì mi hanno destabilizzato e portato a pensare che forse non era il momento giusto per fare questo tipo di esperienza. Mollare, però, sarebbe stato da stupidi, non avrebbe avuto senso. Ho avuto dei momenti di sconforto, quello si, ma non ho mai pensato seriamente di lasciare tutto.

Se nella scuola hai sempre potuto contare sul sostegno e l'affetto dei tuoi compagni, fuori c'è sempre stato Samuele Barbetta pronto a difenderti e a sostenerti...

Io e Samu ci conosciamo da tanto tempo, da prima che entrambi provassimo a entrare ad Amici. Tra di noi c'è prima di tutto un bellissimo rapporto di amicizia, che è cresciuto collaborando insieme. Ho tanta fiducia in lui, nelle sue idee e nei suoi progetti. Samuele mi ha aiutato e sostenuto, mi ha rassicurato sempre riguardo le mie capacità, mi ha spinto a non accontentarmi e a far vedere a tutti quanto valgo. Lui ha fatto Amici diversi anni fa, è stato il primo della nostra compagnia (De Anima ndr), e io gli ho fatto i complimenti per come ha gestito il suo percorso. Amici è davvero un'esperienza molto forte, un'altalena di emozioni.

La decisione di Emanuel Lo di eliminarti è stata davvero sofferta. Ti piacerebbe collaborare con lui un giorno?

Emanuel mi ha dato dei consigli che ho sempre apprezzato e che, anche ora, sto cercando di seguire. Mi ha detto di non farmi scappare nessuna occasione, di non cambiare mai per farmi apprezzare di più e di ampliare il mio spazio di comunicazione: devo ballare per me e per chi mi guarda. Mi piacerebbe molto collaborare con lui, sarebbe interessante perché veniamo da due mondi diversi. Io come professionista lo rispetto tantissimo.

Per quanto riguarda invece la classe, cosa ne pensi degli altri ballerini?

Il livello è molto alto. Sono tutti forti. Dustin arriverà sicuramente al Serale, così come Gaia, che sta facendo un bellissimo percorso, di grande crescita. Io non ho mai avuto dubbi su di lei. È bravissima. Lucia è entrata da poco, ma l'avevo vista ai casting e mi aveva già colpito. Kumo a me piace molto. Mi piace il suo movimento, riesce a far uscire se stesso in ogni coreografia. Il mio punto di forza, invece, era quello di essere molto riconoscibile.

Secondo te, c'è qualcuno/a che ci riserverà delle sorprese?

Lil Jolie. Lei è apprezzata, ma non è ancora venuta fuori la sua complessità e profondità. Angela ha una bellissima voce, ma c'è tanto altro. Avendo avuto modo di conoscerla meglio in casetta, penso che lei abbia ancora tanto da dare e da dire.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Al momento il mio unico progetto è quello di costruirmi una carriera nel mondo della danza. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di partecipare a una tourné nazionale o internazionale con uno spettacolo della nostra compagnia. Sarebbe coronare il lavoro di tanti anni insieme a degli amici.

