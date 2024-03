Amici 23, primo guanto di sfida lanciato Sarah vs Lil Jolie su Like a Virgin di Madonna con tanto di coreografia [VIDEO]

Gossip TV

Il Serale di Amici 23 andrà in onda questo sabato sera, 23 marzo, e nel frattempo è stato lanciato il primo guanto di sfida che vedrà contrapporsi Sarah e Lil Jolie sulle note di Like a Virgin di Madonna...

Sabato 23 marzo su Canale5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 23 e nel daytime di oggi, 19 marzo, è stato mostrato il primo guanto di sfida, lanciato da Lorella Cuccarini per Sarah e Lil Jolie sulle note di Like a Virgin di Madonna...con tanto di coreografia.

Amici 23, Lorella Cuccarini lancia a Sarah e Lil Jolie il primo guanto di sfida: esibirsi con tanto di ballo in Like a Virgin di Madonna [VIDEO]

Le due allieve si sono viste recapitare la busta blu contenente il primo guanto di sfida del talent show di Maria De Filippi, con la conduttrice che leggeva le parole che Lorella Cuccarini aveva destinato a Lil Jolie. La cantante della squadra di Anna Pettinelli dovrà, infatti, sfidare Sarah al Serale e le due dovranno esibirsi in una prova di staging, ballando e improvvisando qualche passo di danza sulle note di Like a Virgin di Madonna.

Ecco cosa diceva la lettera della coach della squadra dei CuccaLo:

"Cara Lil Jolei, quest'anno hai lavorato con serietà per tracciare il tuo percorso credibile, ma manca ancora qualcosa. Ho notato che hai un'ironia che non usi ancora e che rischia di far sembrare le tue performance molto statiche. [...]Perciò, ti propongo un guanto di sfida contro Sarah, in una sfida di staging, sulle note di Like a Virgin di Madonna, muovendoti sul palco e interagendo con un ballerino professionista che vi accompagnerà sul palco. Sono certa che questo guanto ci riserverà delle sorprese..."

Maria De Filippi ha ricordato a entrambe le cantanti come Madonna sia un'ottima performer, non limitandosi a cantare, ma ballando anche come una professionista. Se Sarah è parsa entusiasta del compito, Lil Jolie non ha nascosto un certo imbarazzo, anche se ha riconosciuto che si tratta di una bella sfida:

"Sarà una bella sfida, ma mi sento in imbarazzo, rispetto a Sarah mi muovo di meno...Sì, muovo la testa sul palco, ma..."

