Amici 23, Petit parla del rapporto con Maria De Filippi e su Rudy Zerbi svela: "Ha riconosciuto il lavoro che ho fatto"

Gossip TV

Il giovane finalista della 23esima edizione di Amici, Petit, ricorda la sua lunga e intensa esperienza nel talent show di Maria De Filippi e si sbottona sul suo coach Rudy Zerbi.

Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, è stato uno dei finalisti della 23esima edizione di Amici. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante, fidanzato con la ballerina Marisol Castellanos, ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Canale 5 e parlato del rapporto con Rudy Zerbi e Maria De Filippi.

La confessione di Petit dopo Amici 23

Petit non ha vinto Amici 23, ma l'amore e l'affetto di tantissime persone, che continuano a seguirlo e sostenerlo sui social. A poche settimane dalla finale, che ha visto trionfare Sarah, il giovane cantante ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show di Canale 5, che è stato segnata dalla sua storia d'amore con la ballerina Marisol Castellanos, e parlato del rapporto che ha con il successo:

Amici è stata una delle esperienze più belle ed importanti della mia vita, la definirei formativa. Ad oggi sono più pronto di quando ho iniziato questo percorso. Ti prepara per affrontare le cose che avverranno in futuro [...] Devo dire che mi fa un certo effetto il fatto che la gente mi riconosca per strada quando sono in giro e mi chiede una foto perché sono uscito da poco e devo ancora realizzare tutto questo. Cerco di vivermela tranquillamente, non mi sento sicuramente una persona importante.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Sarah

Durante il suo lungo percorso nella scuola di Amici, Petit ha sempre ricevuto l'aiuto e il supporto di Rudy Zerbi, che gli ha sempre dedicato parole di grande stima e affetto. A tal proposito, il finalista della 23esima edizione ha parlato del rapporto con il suo coach e svelato un aneddoto che riguarda invece Maria De Filippi:

Rudy mi ha sempre aiutato e supportato. Le cose che mi diceva erano bellissime, a partire dal rispetto nei miei confronti al fatto che ha riconosciuto il lavoro che ho fatto. Mi ha sempre fatto i complimenti per la mia musica. Di aneddoti con Maria ce ne sono tanti. Mi ha sempre aiutato quando ero moralmente giù e mi ha sempre detto di essere me stesso, questo mi ha fatto crescere come persone.

La storia d'amore tra Petit e Marisol

A parlare della storia d'amore nata ad Amici tra Petit e Marisol Castellanos ci ha pensato proprio la vincitrice della categoria ballo di Amici 23. In una nostra recente intervista, la ballerina ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano aveva infatti rivelato di aver trovato in lui una spalla e un punto di riferimento molto importante:

È stata una presenza molto importante, è stato un arricchimento per il mio percorso ad Amici. Senza di lui i momenti difficili sarebbero stati più complicati da superare. Oggi per me è un vero amico, il mio fidanzato. È una persona fantastica che mi ha accompagnato in questo percorso, sono troppo contenta che lo abbiamo fatto dall’inizio alla fine insieme.

Scopri le ultime news su Amici.