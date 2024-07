Gossip TV

Amici 23, Petit e Marisol Castellanos in vacanza insieme in Sardegna: le foto dei due innamorati

di Maria Castaldo 30 luglio 2024 7

I due ex allievi di Amici 23, Petit e Marisol Castellanos sono più innamorati che mai, come dimostrano anche le foto della coppia in vacanza in Sardegna.