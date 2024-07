Amici 23, Petit vince il disco d'oro con Mammamì: ecco come ha reagito Marisol Castellanos!

Gossip TV

Petit è stato uno dei finalisti di Amici 23 e la sua ultima hit, Mammamì, ha vinto il disco d'oro. Ecco la reazione della fidanzata, la ballerina Marisol Castellanos

La classe di talenti di Amici 23 sta riscuotendo molto successo anche al di fuori del programma: i ballerini di questa edizione della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi hanno preso parte a diversi spettacoli e accompagnano artisti e cantanti nelle esibizioni, affiancandoli come corpo di ballo, ma anche per i cantanti ci sono diverse soddisfazioni. Come nel caso di Petit: il rapper italo-francese, infatti, ha appena vinto con la sua Mammamì il disco d'oro e non è passata inosservata la reazione entusiasta della fidanzata, la ballerina Marisol Castellanos.

Amici 23, Petit vince il disco d'oro con Mammamì, ecco la reazione di Marisol

Vero nome Salvatore Moccia, Petit è stato uno dei cantanti della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi: accolto nella squadra di Rudy Zerbi, insieme a Holden è arrivato fino alla finale ed è stato uno degli artisti più apprezzati dai fan di questa stagione del talent. Anche grazie alla storia d'amore tra lui e la ballerina Marisol Castellanos.

La coppia, infatti, è arrivata insieme al Serale e alla Finale di Amici 23 e Marisol ha trionfato come vincitrice della sua categoria, classificandosi al secondo posto dietro Sarah Toscano. Durante tutto il periodo della seconda fase del talent i due non hanno mai smesso di sostenersi a vicenda e si sono supportati con tenerezza e affetto.

Anche al di fuori della scuola non mancano le soddisfazioni e i traguardi e l'ultimo è stato raggiunto da Petit nelle scorse ore: il cantante, infatti, ha vinto il disco d'oro con la sua ultima hit Mammamì. Il brano è stato infatti certificato, nella giornata di ieri lunedì 22 luglio, disco d'oro dalla FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Dopo Che fai, Guagliò e Tornerai, Petit ha collezionato un'altra vittoria e il suo è stato l'unico dei singoli della classe di Amici 23 a restare nella classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify.

Il rapper ha voluto ringraziare la FIMI per il riconoscimento, ricondividendo una storia in cui viene comunicato che il suo brano ha vinto il disco d'oro. Ma non è mancata neppure la reazione di Marisol Castellanos, sua fidanzata.

Amici 23, Marisol Castellanos celebra il disco d'oro vinto da Petit con Mammamì

Innamoratissima del cantante, Marisol Castellanos ha voluto celebrare il suo successo, pubblicando una storia su Instagram in cui mostrava quanto fosse orgogliosa del suo Petit:

"Il tuo primo disco d'oro. Ti prometto che sarò al tuo fianco ai prossimi. Sei il mio orgoglio!"

Intervistato da Lorella Cuccarini a Dimmi di te, Petit ha rivelato alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con Marisol. Innamorarsi di una sua compagna in casetta non era certo in programma, eppure, il cantante si è ritrovato a innamorarsi della ballerina senza neppure rendersene conto:

"Era l'ultima cosa che immaginavo, non ci pensavo nemmeno. Perché mi ero messo in testa di lavorare tanto e di puntare solo su questo aspetto. Poi è arrivato l'amore. Ho visto Mari e non potevo più fermarmi"

Di lei, ha proseguito Petit, ha amato fin dall'inizio la solarità, la gentilezza e la bellezza che traspariva quando ballava: "Mi sono innamorato per com'è lei caratterialmente".

