Amici 23, per Martina arriva un'inaspettata proposta da parte di Cristiano Malgioglio! [VIDEO]

Nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 23, Martina ha ricevuto un'inaspettata proposta da parte di Cristiano Malgioglio. Ecco di cosa si tratta!

Tante emozioni e sorprese nella quinta puntata del Serale di Amici 23: nel corso dell'appuntamento con il talent di Maria De Filippi andato in onda ieri sera, 20 aprile, su Canale5, per un'allieva in particolare è arrivata un'inaspettata proposta di lavoro: stiamo parlando di Martina e della bellissima proposta del giudice Cristiano Malgioglio.

Amici 23, Martina riceve un'inaspettata proposta da Cristiano Malgioglio!

Malgioglio ha preso molto a cuore Martina e da quando è iniziato il Serale di Amici la sottopone a un attento esame di moda, per promuovere o bocciare il suo look. Nel corso di una delle prime puntate del Serale, infatti, il giudice di Amici non ha nascosto la sua ammirazione per l'estensione vocale della giovane allieva, arrivando a definirla una Diana Ross in erba.

Tuttavia, non ha nascosto neppure il suo sconcerto di fronte allo stile dimesso ed eccessivamente semplice dell'allieva di Anna Pettinelli. Perciò, ogni volta che ha l'occasione le offre consigli di stile.

Ma ieri sera, oltre al suo solito giudizio, è arrivata da parte di Malgioglio anche un'inaspettata proposta di lavoro per Martina.Innazitutto, Malgioglio ha apprezzato il nuovo look di Martina, commentando che con questo cambio avrebbe potuto benissimo presentarsi ai Grammy.

Poi, sorprendendola, le ha proposto di scrivere per lei un pezzo, così come ha fatto per tante altre artiste in passato, come Mina, tanto per citarne qualcuna. Martina è rimasta senza parole, ma ha accettato immediatamente l'offerta, dicendosi lusingata e onorata di questa bellissima offerta del giudice.

