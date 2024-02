Amici 23, Martina accede al Serale e festeggia con Gaia, Marisol e Holden improvvisando un divertente balletto [VIDEO]

Gossip TV

Anche Martina accede al Serale di Amici 23! E per festeggiare, la cantante e altri tre allievi improvvisano un divertente balletto!

Oggi, ad Amici 23, sono state assegnate tre maglie per il Serale: ad accedere alla seconda fase del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi sono stati Marisol, Holden e Martina. Quest'ultima ha poi coinvolto gli altri ragazzi in un divertente balletto.

Amici 23, Martina accede al Serale e festeggia coinvolgendo Gaia, Marisol e Holden in un divertente balletto [VIDEO]

Il Serale è sempre più vicino: come annunciato da Maria De Filippi in puntata, mancano solo tre puntate prima che si dia il via alla seconda parte del talent. Perciò, i professori stanno assegnando le prime maglie e nel corso della puntata di oggi si sono aggiunti tre allievi a Dustin e Gaia, che hanno ricevuto la maglia qualche puntata fa.

Dopo Marisol e Holden è stato il turno di Martina, l'allieva di Anna Pettinelli: la speaker ha chiesto alla cantante di scendere al centro studio e di esibirsi su una cover di Symphony. Dopo averla ascolta, Anna si è complimentata con Martina, dicendole che ogni volta sente un brivido nel sentirla cantare:

"Te la meriti tutta la tua maglia, prendila, è tua!"

Dopo un commovente abbraccio con la sua coach, Martina ha chiesto alla conduttrice di poter festeggiare in un modo un po' insolito: lei e Gaia avevano scommesso che se avesse ottenuto la maglia, si sarebbero dovuti esibire sul piccolo balletto improvvisato di Gaia quando, nei corridoi della scuola, aveva festeggiato la consegna della maglia. Un piccolo momento che, ha svelato Maria De Filippi, è diventato virale nel giro di pochi momenti.

Così, coinvolgendo sia Gaia sia Holden e Marisol, la cantante li ha fatti scendere al centro studio e, tutti insieme, hanno improvissato il nuovo ballo della vittoria per l'accesso al Serale.

