Amici 23, pace fatta tra Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse? Spunta un video, poi rimosso!

Gossip TV

I due ultimi eliminati da Amici 23, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse hanno fatto pace? Spunta un video che poco dopo è stato rimosso

Amici 23 è giunto alla sua fase più calda: da due settimane, ogni sabato sera, su Canale5, va in onda, infatti, il Serale del talent di Maria De Filippi. I 15 allievi che vi hanno avuto accesso si stanno sfidando fino all'ultimo passo e nota musicale per cercare di arrivare in finale. Già 4 gli allievi che hanno lasciato la scuola, eliminati ai ballottaggi delle loro sfide: Ayle, Kumo e nella seconda puntata Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse.

Amici 23, Nicholas e Giovanni hanno fatto pace? Spunta un video, poi rimosso!

I due ballerini erano allievi di Raimondo Todaro e tra i ballerini in attesa di ricevere la maglia dorata che avrebbe permesso loro di accedere al Serale. Tuttavia, il latinista non si era ancora sbilanciato, decidendo di assegnare la maglia a Gaia, ma non agli altri due allievi, mandando in crisi Nicholas. In un acceso confronto tra i due, l'allievo aveva lanciato un ultimatumo: se Raimondo Todaro non lo riteneva adatto al Serale, allora, sarebbe andato a casa! Il suo ex maestro si era rifiutato di dargli la maglia, affermando che, per quanti miglioramenti avesse fatto, non era ancora pronto per questa seconda fase del talent. E, a queste parole, Nicholas era tornato in casetta, preparando i bagagli.

A sorpresa, però, era intervenuto Emanuel Lo: il prof di hip hop non aveva mai tenuto in particolare considerazione Nicholas, tanto che nelle prime puntate domenicali lo aveva criticato apertamente. Tuttavia, inaspettatamente, Emanuel Lo aveva chiesto a Nicholas di entrare nella sua squadra ed era arrivato persino ad assegnargli una maglia, consentendogli di accedere al Serale. L'intera vicenda si era svolta coinvolgendo anche i professionisti del programma, tutti schierati a favore di Nicholas. Nella stessa puntata, anche Giovanni aveva ottenuto la maglia da Raimondo Todaro. I due allievi e grandi amici si erano trovati al Serale, ma in squadre opposte ed è stato questo a provocare una frattura importante tra i due.

Quando Emanuel Lo ha lanciato a Giovanni un guanto di sfida, ponendolo in opposizione a Nicholas, il ballerino di latino aveva chiesto un confronto al suo maestro: in studio, lui e Todaro avevano analizzato la coreografia proposta da Emanuel e avevano deciso che avrebbero potuto affrontarla. Tuttavia, nell'entusiasmo generale, prima Todaro e poi Giovanni si erano lasciati andare a dichiarazioni che avevano infastidito Nicholas:

"Anche se dovessi perdere, lo sfiderò nel suo territorio e gli faro fare una figura di m****"

Nicholas era venuto a conoscenza delle parole del suo ex compagno di squadra e aveva affermato:

" Come se io ti dicessi dopo 9 anni che studi latino è come se io venissi e ti dicessi che posso imparare tutto in pochi giorni. Cosa vuoi che ti dica? Questa uscita è stata pessima. Io do valore ai mesi che abbiamo vissuto qua dentro, tu no"

La loro lite era andata avanti e anche durante il Serale la conduttrice aveva notato che i due ballerini non si rivolgevano la parola. Giovanni aveva affermato di aver chiesto scusa a Nicholas, ma che il ballerino sembrava irremovibile. Quando poi entrambi erano stati eliminati, Maria De Filippi aveva consigliato a Giovanni di far pace con Nicholas: "Non rovinate la vostra amicizia per queste sciocchezze" aveva consigliato loro la padrona di casa.

E, sembra che i due ballerini abbiano seguito il consiglio di Maria, visto che sul web è apparso un video in cui i due ballano insieme, in una stanza d'albergo, dopo la loro eliminazione. Il filmato, tuttavia, è stato rapidamente rimosso dai social, ma per quale motivo? Al momento, nessuno dei due ha rilasciato interviste in merito, perciò, non ci resta che aspettare per scoprire se davvero tra Nicholas e Giovanni è pace fatta.

Sono contenta nonostante la mia opinione contrastante sul sollevatore di ballerine https://t.co/MgofVeMuZj — tess 🪐 (@t3sstarda) April 1, 2024

Scopri le ultime news su Amici