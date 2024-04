Amici 23, nuovo confronto tra Mida e Lorella Cuccarini: "L'atteggiamento di Anna Pettinelli è dannoso per Martina"

Gossip TV

Dopo due giorni di prove, il cantante di Amici 23 chiede di incontrare Lorella Cuccarini.

Non c'è pace per Mida ad Amici. A distanza di alcuni giorni dalla nuova puntata del Serale, che andrà in onda domani sabato 6 aprile 2024 su Canale 5, il giovane cantante si è nuovamente confrontato con Lorella Cuccarini per parlare del guanto di sfida lanciatogli da Anna Pettinelli.

Le perplessità di Mida

Nel daytime di ieri di Amici 23, Mida ha chiesto di incontrare nuovamente la sua coach Lorella Cuccarini per parlare del guanto lanciatogli da Anna Pettinelli in vista della terza puntata del Serale. Dopo due giorni di prove, il giovane cantante della squadra capitanata da Lorella ed Emanuel Lo è ancora perplesso e, senza troppi giri di parole, è tornato a ribadire la sua volontà di voler rifiutare il guanto:

Io sono convinto che questo guanto non sia equo. Io ho parlato anche con Martina, che è la persona che deve fare il guanto con me, e anche lei la pensa come me. La maggior parte delle persone con cui ho parlato mi hanno detto che non è equo [...] È un brano in cui non ho la possibilità di esprimermi al meglio. Mi mette tristezza questa cosa qua...mi dispiace, scusami se ti ho fatto richiamare...

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Mida, Lorella ha cercato di farlo ragionare:

Non è equo perché stiamo percorrendo una strada esattamente identica a quella della settimana scorsa [...] Appoggio il fatto che tu non lo voglia fare, ma...secondo me questo atteggiamento anche di Anna è dannoso per Martina perché lei viene giocata sul tavolo come una voce...se pensa che di fronte alla personalità di un altro cantante Martina rischia di non essere così forte allora c'è qualcosa che non va...questa cosa non va e non fa bene neanche a Martina, però vediamo che succede...ti vuole mettere in difficoltà.

