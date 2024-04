Amici 23, anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della terza puntata

Gossip TV

Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione di Amici 23.

Oggi, giovedì 4 aprile 2024, su Canale 5 è stata registrata la terza puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio Tananai, che ha presentato il suo ultimo singolo dal titolo Veleno, e la comica Barbara Foria.

Le anticipazioni della terza puntata del Serale

La terza puntata del Serale di Amici 23 si apre con la sfida tra il team Pettimondo e CuccaLo. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, il guanto di sfida tra Martina e Mida sulle note de La donna cannone viene annullato perché ritenuto non equo. Scoppia un'accesa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Sarah vs Lil Jolie su Quando finisce un amore. Vince Lil Jolie. Martina vs Mida. Trionfa Martina. Vincono i Pettimondo e Lucia finisce al ballottaggio finale per l’eliminazione.

Seconda manche: la Pettinelli e Todaro sfidano gli Zerbi-Cele. Gaia si scontra con Petit, che vince. La sfida tra Martina e Dustin viene annullata perché Michele Bravi non sapeva chi votare. Holden e Petit sfidano Lil Jolie. Vincono gli Zerbi-Cele e Lil Jolie finisce a rischio eliminazione. Per quanto riguarda il guanto di sfida dei professori è finita in pareggio.

Leggi anche Lorella Cuccarini contro Holden!

Terza manche: Zerbi e la maestra Celentano sfidano Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Petit vs Sarah. Vince Petit. Marisol vs Mida. Vince Marisol. Il cantante riceve i complimenti di Michele Bravi, che gli dice che lui è l’esempio dell’auto-tune come stile e non come correttore vocale. Perdono i CuccaLo e Sofia va al ballottaggio finale. In questa puntata ci sarà un solo un'eliminazione. Chi, tra Sofia e Lucia, lascerà la scuola di Amici? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.