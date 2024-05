Amici 23, nuovo botta e risposta tra Mida e Holden: "Ma perché devi rispondere così? Non faccio un lavoro inutile" (VIDEO)

Gossip TV

La professoressa Lorella Cuccarini torna a sfidare Holden in vista della semifinale di Amici 23: ma in casetta è scontro tra il cantante e Mida!

Holden è finito nuovamente nel mirino di Lorella Cuccarini. In vista della semifinale di Amici, che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5, l'amata professoressa di canto ha deciso di mettere alla prova l'allievo di Rudy Zerbi lanciandogli un nuovo guanto di sfida creatività.

Lorella Cuccarini sfida Holden, che si scontra con Mida

Nel daytime di ieri di Amici 23, Holden ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Lorella Cuccarini. In vista della semifinale, che andrà in onda domani domenica 12 maggio 2024 su Canale 5, la professoressa di canto della scuola ha deciso di lanciare un altro guanto tra l'allievo di Rudy Zerbi e Mida:

Caro Holden non mi è mai piaciuto vincere a tavolino, mi piace vedervi esibire e soprattutto fare una gara ad armi pari, su quel palco. Per questo vorrei proporti un guanto di scrittura con Mida, ma più sfidante. Vi propongo un brano scritto da una donna e vi chiedo di riscriverlo (tutto o in parte liberamente) con la vostra sensibilità o come risposta a quel testo. Sulla carta potrebbe essere una bella occasione di spettacolo e un'ulteriore opportunità per mostrare il vostro valore ai giudici e all'esterno visto che siamo in semifinale e il vostro futuro professionale si avvicina.

Il guanto di sfida lanciato da Lorella, però, ha riacceso gli animi tra i due cantanti della scuola di Amici. Visti i precedenti, Mida ha chiesto a Holden la possibilità di essere informato riguardo le sue decisioni per evitare di lavorare inutilmente al brano. Le parole del cantante di Rosso Fuoco, però, hanno infastidito l'allievo di Rudy Zerbi, che ha sbottato: "Non so veramente che dire! Il tempo di parlare con Rudy e di pensarci...allora studia, inizia a studiare. Lo sai quante volte l'ha fatto con te Martina?". Immediata la risposta di Christian: "Diamoci un limite di tempo...se poi devo lavorare al pezzo...ma perché devi rispondere così? Io non ti sto attaccando eh, perché devi rispondere così. Non vorrei lavorare il pezzo e poi lo butto. Se tu lo fai inizio a lavorare".

Holden e Rudy Zerbi a confronto

Dopo essersi scontrato con Mida, Holden si è confrontato telefonicamente con il suo coach Rudy Zerbi riguardo il guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini in vista della semifinale: "Penso sia fattibile e io sono per farlo chiaramente [...] È un pezzo che a me piace molto, non è semplice entrarci dentro, la sfida sarà rendere giustizia all'originale. Non sono preoccupato".

Cosa deciderà di fare Holden? Preparerà il pezzo? Vi ricordiamo che la semifinale di Amici andrà in onda domani domenica 12 maggio 2024 su Canale 5 per lasciare spazio stasera alla finale dell'Eurovision Song Contest. A rappresentare l'Italia la cantautrice Angelina Mango con il brano sanremese La Noia.

