Amici 23, Intervista esclusiva a Gaia De Martino: "Mi sono scontrata con le mie fragilità e ho vinto"

L'amata ballerina Gaia De Martino ricorda la sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Gaia De Martino, la talentuosa ballerina della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Dolce, sensibile e molto determinata. Entra ad Amici fortemente voluta dal professore di latino e, grazie alla sua sensibilità e determinazione, riesce a conquistare tutti sia dentro che fuori la scuola. Il suo è stato un percorso emozionante, ricco di emozioni e colpi di scena. L'infortunio al ginocchio, infatti, segna per lei l'inizio della fine. L'allieva decide di farsi sostituire temporaneamente da Aurora, la quale però viene eliminata nel corso della quinta puntata del Serale.

A pochi giorni dalla semifinale, ecco cosa Gaia De Martino ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza incredibile che l'ha profondamente cambiata e che è stata caratterizzata dai rapporti speciali con i suoi compagni, all'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi fino ai suoi sogni nel cassetto.

Nella scuola hai dimostrato di avere una grande sensibilità e determinazione. Che esperienza è stata?

Inizialmente ero molto timida e riservata, ma grazie ad Amici sono cambiata molto. Mi ritengo una persona molto dolce e altruista, sempre pronta ad aiutare gli altri. Tengo molto alle persone che ho intorno. È stata un'esperienza incredibile. Mi sento cambiata perché, in qualche modo, Amici ti spinge ad affrontare le tue paure e superare i tuoi limiti.

Possiamo dire quindi che hai vinto perché hai superato le tue paure?

Si, assolutamente. Mi sono scontrata con le mie fragilità e ho vinto. Non sono una persona competitiva, ma sono felice di essere riuscita a superare le mie paure. Per me è stata una vittoria emotiva, era quello che volevo. Adesso riesco veramente a essere me stessa.

Nel tuo cambiamento, fondamentali sono stati i compiti della maestra Celentano...

Si e la ringrazierò sempre per avermi messo più volte alla prova nella scuola. Il mio grande cambiamento l'ho sentito dopo il secondo compito della maestra, quello con Umberto dove ho messo top e culotte. Riuscire a portare a termine quel compito e superarlo per me è stato un grande traguardo. Mi sono sbloccata, da lì è cambiato il mio percorso. La maestra ha usato sempre belle parole nei miei confronti, penso che a lei sia piaciuto il modo in cui ho affrontato le situazioni. Sono molto contenta.

La maglia del Serale è arrivata in maniera del tutto inaspettata. Che emozioni hai provato?

Mi viene da ridere se ripenso a quella scena...io stavo tranquillissima in casetta ma disperata per il ginocchio e all'improvviso ho sentito la voce di Maria. Mi è preso un colpo. La maglia è arrivata in maniera del tutto inaspettata, io in realtà avevo molta paura perché pensavo di uscire vista la situazione in cui mi trovavo. Raimondo poi ha recitato benissimo la sua parte (ride ndr). In quel momento non ci stavo capendo niente. La mia faccia diceva tutto.

Un sogno interrotto per colpa dell'infortunio al ginocchio, che ha segnato la fine del tuo percorso nella scuola. Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa?

Non cambierei niente del mio percorso. I problemi con il ginocchio sono arrivati prima del Serale. Ho avuto una forte contusione e poi da lì è andata sempre peggio. Quando Maria mi ha comunicato l'esito della visita, io non me l'aspettavo assolutamente. È stato un fulmine a ciel sereno. Pensavo che non fosse niente di grave, e invece...Non ci volevo credere. Sono stata malissimo, ma ancora oggi sono convinta della scelta che ho fatto. Io amo Amici e questo era il mio anno. Per me era importante rimanere, non ballavo, ma volevo stare la. Tornare l'anno prossimo non sarebbe stato lo stesso.

Il momento più bello che ricorderai per sempre?

Ce ne sono tantissimi, io me la sono vissuta con tutta me stessa questa esperienza. Ho instaurato dei bellissimi rapporti in casetta. Sicuramente un momento epico, che non dimenticherò mai, è stato quando ho preso la maglia del Serale...È stato bellissimo.

In casetta sono nate tante belle amicizie. Quanto è stato importante ricevere il supporto e l'affetto da parte dei tuoi compagni?

Tantissimo, io sono per l'unione e lo sarò per sempre. Avere un supporto emotivo nella casetta è stato fondamentale, mi ha aiutato in una maniera incredibile. Mi volevano bene tutti, sarei ipocrita a dire il contrario, ma perché mi piace ascoltare e aiutare gli altri, mi piace vedere le persone stare bene. Ho avuto tanti amici come Nicholas, Martina, Lil Jolie, Petit, Marisol...Lo stesso Mida è stato importante nel mio percorso. È la mia prima storia d'amore, lui mi ha aiutato inconsapevolmente in tante cose sia sul piano personale che professionale. Mi ha aiutato a sentirmi più bella e sicura. Sicuramente ci rivedremo fuori perché siamo importanti l'uno per l'altra, ma sarà così anche con tutti gli altri.

Tra tutti, il ballerino Nicholas ti ha sempre sostenuto sia dentro che fuori la scuola di Amici. È nata una bella amicizia tra di voi?

Ci siamo legati tantissimo fin dall'inizio. Io mi confidavo con lui, abbiamo riso e pianto insieme. Eravamo l'uno la spalla dell'altro. Quando è stato eliminato ha lasciato un vuoto incredibile in casetta. È una persona che quando ti vuole bene, ti vuole bene veramente. Ti difende senza pensarci, spero di non perderlo mai. È veramente un amico per me. Ci sentiamo e sosteniamo sempre.

Siamo arrivati alla Semifinale. A contendersi il titolo di vincitore della categoria ballo sono Marisol e Dustin...

Loro sono due talenti incredibili. Marisol è un'amica, ci siamo aiutate tanto soprattutto nell'ultimo periodo. Lei è una ballerina incredibile, la stimo tantissimo. Anche lei ha problemi con il ginocchio e questo non è da sottovalutare, ammiro la sua forza e determinazione. Dustin è Dustin. Oltre a essere un grandissimo ballerino, è una persona dolce, sorridente e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Io amo le persone come lui. Che vinca il migliore!

Per quanto riguarda i cantanti ancora in gara, invece, cosa ne pensi?

Amo molto Petit, Holden e Mida. Mi piacciono molto tutti e tre. Sarah mi ha stupita, ha fatto un percorso incredibile e penso che si merita di stare ancora lì. Mi aspettavo anche Martina, ma arrivati a questo punto era davvero complicato. Sono tutti incredibili. Sono davvero felice per loro.

Chi vincerà Amici?

Secondo me vincerà Petit perché ha fatto un percorso sincero e lineare. È una persona davvero bella, ama la musica e lo si capisce anche dal suo modo di cantare. Direi quindi Petit, ma sono tutti bravi e forti.

Ad Amici hai avuto la possibilità di lavorare e confrontarti con tanti professionisti: dal tuo coach Raimondo Todaro, al cast artistico fino a Maria De Filippi...

Raimondo è la mia guida, mi ha cambiato la vita. I primi mesi ero veramente un disastro, avevo dei grandi blocchi emotivi, e lui non mi ha mai lasciato sola. Per lui sono stata una scommessa, si è fidato di me e mi ha aiutata dal primo all'ultimo giorno. Non smetterò mai di ringraziare Giulia (Stabile ndr). Grazie a lei sono riuscita a sbloccarmi, parlare con lei in molte situazioni è stato terapeutico. Siamo molto simili. Mi ha dato la forza e l'energia giusta per affrontare il percorso. La ammiro. Anche con Elena D'Amario e Porcelluzzi ho avuto un rapporto incredibile, sono stati davvero fondamentali nella mia crescita. Maria invece è stata come una mamma, mi ha capita e spronata ad essere più sicura di me stessa. Non la ringrazierò mai abbastanza.

Ti piacerebbe tornare ad Amici come ballerina professionista?

Certo, assolutamente si. Sarebbe come tornare a casa. Ormai quella è casa nostra (ride ndr). Anche quando siamo tornati per commentare le esibizioni dei nostri compagni per me è stato bellissimo ed emozionante. Non riesco a riprendermi. Io sono una persona che si affeziona subito quindi per me è stato difficile staccarmi da quel posto.

Sogni nel cassetto?

Visto che mi sono finalmente ripresa con il ginocchio, mi auguro di ballare tanto e fare tante esperienze diverse. Mi piacerebbe aprire una comunità per persone disabili, e non, per danzare e crescere insieme. La musica e la danza uniscono e sono importanti nella vita di ognuno di noi. Incrociamo le dita!

