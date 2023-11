Amici 23, nuovi provvedimenti disciplinari per gli allievi: ecco cosa è successo! [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi gli allievi sono stati sottoposti a nuovi provvedimenti disciplinari. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, 30 novembre, si apre all'insegna di un nuovo provvedimento disciplinare per gli allievi del talent. La produzione, stanca dei continui ritardi dei cantanti, in particolare, ha deciso di imporre una nuova regola per loro.

Amici 23, nuovo provvedimento disciplinare per gli allievi del talent

Come mostrato nella fascia pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, in onda oggi su Canale5, la produzione ha deciso di attuare una nuova regola per tutte le infrazioni e i ritardi commessi dagli allievi. Ad accorgersi della novità sono i ragazzi riuniti nella sala comune e nella cucina, che vedono sullo schermo del calendario delle lezioni alcune di queste segnate in rosso.

La produzione, infatti, ha deciso di annullare le lezioni a chiunque arrivi abbia commesso un'infrazione o arrivi in ritardo anche solo di pochi minuti, come scoprono a proprie spese Holy Francisco, che va in panico perché domenica dovrà sostenere la sfida e non può perdere neppure un'ora di lezione, Holden - che è arrivato in ritardo perché aveva un problema al microfono - e Ayle che esclama:

"Me l'hanno annullata anche oggi, non è possibile"

Ma viene mostrato che alle 8.05 del mattino, mentre i suoi compagni sono già in studio a riscaldare la voce, Ayle dorme ancora e il suo sonno continua fino a ora di pranzo, con grande divertimento degli altri cantanti. Durante una conversazione serale, Holden gli consiglia di riflettere bene su come deve comportarsi, perché con questo atteggiamento rischia un provvedimento disciplinare una volta a settimana:

"Se vuoi stare qui, devi essere più severo con te stesso. Ti capisco, però ti devi impegnare su questo aspetto. Perché hai sempre fatto un po' come ti pareva."

Anche se non proprio convinto, Ayle promette di impegnarsi maggiormente: riuscirà a evitare un nuovo provvedimento disciplinare?

