Amici 23, Rudy Zerbi convoca Holy Francisco: "Mi hai dato del mitomane, ma sai almeno cosa significa?" [VIDEO]

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, lunedì 27 novembre, Rudy Zerbi ha convocato Holy Francisco. Ecco cosa è successo!

Non si placa lo scontro nella scuola di Amici 23 tra Rudy Zerbi e Holy Francisco: il coach di canto, nel daytime di oggi, lunedì 27 novembre, ha convocato il cantante alla presenza di Anna Pettinelli, per chiedergli dei chiarimenti in merito a un'affermazione fatta nei suoi confronti.

Amici 23, Rudy Zerbi convoca Holy Francisco: "Hai idea di cosa voglia dire mitomane almeno?"

Lo scontro tra insegnante e allievo continua dall'inizio dell'edizione 23 del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Fin dalle prime puntate, infatti, Zerbi ha sottolineato l'atteggiamento irrispettoso di Holy Francisco, a cui si sono affiancati anche scarsi risultati che hanno portato l'allievo di Anna pettinelli ad arrivare ultimo in classifica.

Zerbi ha deciso di convocare Francisco a causa di un'affermazione detta in casetta, dopo la puntata di domenica, 26 novembre. Nel corso dell'appuntamento domenicale, infatti, Anna Pettinelli ha impedito all'allievo di esibirsi in una sfida immediata, non ritenendolo ancora pronto e scatenando la rabbia di Zerbi. Ma l'allievo ne ha combinata un'altra: incurante che le telecamere potessero registrarlo, Holy Francisco ha dato del mitomane al prof. Imperturbabile, Zerbi ha chiesto al cantante se conoscesse il significato della parola:

"Tu sai cosa significa mitomane?No - ha esordito quando Holy Francisco ha provato a balbettare qualche spiegazione - non significa quello che stavi cercando di dire. Sai che quanto affermato da te è molto grave? Conosci almeno cosa vuol dire mitomane? Incredibile, uno che vuole fare l'autore e vuole scrivere, la prima cosa che dovrebbe fare è conoscere il significato delle parole. Mitomane non significa ciò che non sei stato in grado nemmeno di spiegare. Quindi, che ricchezza di vocabolario"

Dopo aver letto il significato della parola ad alta voce, Zerbi ha incalzato il cantante, dicendo:

"Se fossi davvero un mitomane mi inventerei le cose. Quindi, mi sono inventato che nelle puntate 4 e 6 sei arrivato ultimo o penultimo? Non me lo sono inventato. Il mitomane sta continuando a dire che in virtù dei tuoi grandi risultati, tu per me non dovresti nemmeno stare qua. Quindi, alla luce di quello che ho detto, pensi che io sia un mitomane?"

