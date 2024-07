Amici 23, Nicholas Borgogni vola a New York per uno stage di danza: con lui anche Dustin Taylor!

Gossip TV

Nicholas Borgoni, dopo l'esperienza ad Amici 23, è volato a New York per iniziare il suo stage presso una nota Accademia di danza. E con lui ci sarà anche Dustin Taylor, altro ex allievo del talent!

Dopo l'esperienza ad Amici 23, Nicholas Borgogni ha finalmente realizzato un altro suo sogno: volare a New York per sfruttare la borsa di studio vinta nella scuola e che gli consentirà di trascorrere sei mesi nella Grande Mela e studiare presso un'importante accademia di danza, la Alvin Ailey School, durante tutta l'estate del 2024.

Amici 23, Nicholas a New York per il suo stage di danza presso la Alvin Ailey School: con lui c'è anche Dustin Taylor

Nicholas Borgogni è stato uno degli allievi più amati dell'ultima edizione di Amici 23: la sua umiltà e il desiderio di imparare lo hanno reso molto caro ai professionisti del programma e al pubblico, che ha preso le sue difese quando Alessandra Celentano non mancava di sottolineare la sua inadeguatezza per la disciplina. Sorprendendo persino la severa Maestra, Nichola ha vinto durante il soggiorno ad Amici una borsa di studio presso una prestigiosa accademia di danza.

La borsa di studio gli permetterà di studiare e approfondire questa disciplina, vivendo a New York per 6 mesi. Ma in questa avventura Nicholas non è solo: infratti, con lui a condividere l'appartamento e la vita newyorkese c'è Dustin Taylor, altro amato ballerino del talent.

Nicholas, molto seguito sui social, ha pensato bene di documentare i primi giorni trascorsi a New York pubblicando su TikTok dei mini vlog in cui raccontava le sue disavventure e le prime scoperte in una città come New York, patria dei sogni per gli artisti come Borgogni.

Amici 23, il percorso di Nicholas Borgogni nella scuola di Canale5

Abbiamo raccontato come Nicholas abbia ottenuto il rispetto del pubblico e dei professionisti per la sua passione per la danza e la sua voglia di imparare. Il ballerino, allievo di Raimondo Todaro, ha infatti iniziato a ballare da soli 4 anni e, nonostante alcune evidenti lacune, è riuscito a ottenere il banco nella scuola di Canale5 e nel corso dei mesi trascorsi nel programma ha ottenuto diversi miglioramenti.

Nonostante Alessandra Celentano non abbia mai mostrato di apprezzarlo, Nicholas è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore dei professionisti come Elena D'Amario o Umberto Gaudino, tanto che quando al ballerino è stata proposta la maglia per il Serale, tutti i professionisti si sono fatti avanti per dare la loro approvazione.

La questione maglia del Serale è stata oggetto di critiche per Borgogni: inizialmente, infatti, Todaro non l'aveva ritenuto ancora pronto per la seconda fase del talent di Canale5 e Nicholas aveva lanciato un ultimatum al suo professore. Se non gli avesse dato la maglia, allora, avrebbe lasciato la scuola. Quando Todaro non aveva ceduto alla proposta dell'allievo, quest'ultimo era volato in casetta e aveva iniziato a preparare la valigia. Era stato l'intervento di Emanuel Lo a cambiare la situazione.

Il prof di hip hop infatti aveva deciso di prendere Nicholas in squadra e in un secondo momento assegnargli la maglia del Serale, nonostante il parere contrario di Raimondo e Alessandra Celentano. E, così, Borgogni era riuscito ad accedere alla seconda fase, anche se il viaggio era durato poco e l'allievo era stato eliminato dopo pochissim puntate.

