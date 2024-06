Amici 23, Nicholas Borgogni svela la verità sul rapporto con Raimondo Todaro: ecco come stanno le cose tra i due

Gossip TV

L'ex discusso allievo della 23esima edizione di Amici, Nicholas Borgogni, ricorda la sua esperienza nella scuola di Canale 5 e chiarisce la sua posizione nei confronti di Raimondo Todaro: "Non c'è stato nessun chiarimento".

Nicholas Borgogni è stato l'allievo più discusso della 23esima edizione di Amici. Intervistato da Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te, il ballerino ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, in cui non sono mancate le critiche, e svelato come stanno le cose oggi tra lui e il professore di ballo Raimondo Todaro.

Nicholas Borgogni e Raimondo Todaro: ecco cosa è successo dopo Amici

Dopo Petit, anche Nicholas Borgogni è stato ospite di Dimmi di te, il podcast condotto da Lorella Cuccarini, per parlare della sua lunga e discussa esperienza nella scuola di Amici 23. Il ballerino ed ex allievo prima di Raimondo Todaro e poi di Emanuel Lo ha raccontato i momenti più significativi del suo percorso, dall'inizio del programma fino al Serale:

È stato incredibile, non mi aspettavo di entrare perché vedevo che gli altri erano molto più avanti di me. Raimondo mi ha dato questa possibilità e lo ringrazio. La mia chiave vincente? Scondo me il fatto di essere sicuro di quello che volevo fare, non ho pensato troppo, mi sono buttato...credevo di potercela fare. Non ho mai mollato. Questa avventura è stata diversa da come me l'immaginavo. È una scuola vera, si studia tantissimo. È stata più difficile del previsto.

Un'esperienza incredibile che, però, è stata segnata da un cambio squadra inaspettato. Per chi non lo sapesse, poco prima dell'inizio del Serale di Amici, Nicholas è passato dal team di Todaro a quello di Emanuel Lo rompendo così anche quel legame nato nel talent show di Maria De Filippi con il professionista di latino. Il ragazzo ha raccontato cosa è realmente successo e svelato come stanno oggi le cose tra loro:

Ad Amici qualcosa si era rotto con Raimondo e ho deciso di cambiare squadra. A un passo dal serale mi è venuto a mancare un sostegno che fino a quel giorno devo dire che c’era stato. Raimondo era super presente fino a quel momento e mi spronava. Non speravo nemmeno più di guadagnare la maglia del serale. Mi dispiaceva non avere più il suo consenso e volevo andarmene dalla scuola. Poi è arrivato Emanuel, mi ha fermato e mi ha chiesto di entrare nel suo team. È stato difficile e ho avuto mille perplessità. Ad oggi io e Raimondo non ci siamo sentiti e nemmeno incontrati. Invece ho sentito Emanuel, l’ho ringraziato per l’opportunità, ma in realtà ringrazio anche Raimondo. Anche perché all’inizio è lui che mi ha scelto e mi ha fatto entrare. Spero che non sia passato il messaggio che non ero grato a Raimondo, anzi. Quindi vedremo se in futuro ci sentiremo e chiariremo.

Nicholas Borgogni svela aneddoto su Maria De Filippi

Dopo aver chiarito la sua posizione su Raimondo, Nicholas si è lasciato andare rivelando un aneddoto su Maria De Filippi. Il ballerino ha rivelato che, durante la sua permanenza nella scuola, la conduttrice ha chiamato tutti gli allievi alle 2 di notte. Il motivo? Voleva sincerarsi che tutti stessero bene dopo la decisione inaspettata del cantante Holden di lasciare il programma:

È una grande donna! Lei è stata presente con tutti. C'è stato un episodio in particolare che mi ha fatto riflettere molto. Un giorno ci ha chiamato alle 2 e mezza di notte e lì ho pensato "quanto deve amare il suo lavoro per fare una cosa del genere". Poteva delegare o pensarci il giorno dopo, invece no, ha voluto connettersi con noi subito. Holden decise di abbandonare e poi è tornato. La cosa era destabilizzante per alcuni. È una grande lavoratrice e siamo tutti grati a questa donna.

