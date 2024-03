Amici 23, Nicholas Borgogni eliminato, Maria De Filippi: "Sei il figlio che tutti vorrebbero" [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 23 e Nicholas Borgogni è stato eliminato. Ecco cosa gli ha detto Maria De Filippi.

Ieri sera, sabato 30 marzo, è andata in onda su Canale5 la seconda puntata del Serale di Amici 23: tra gli allievi eliminati, due sono stati quelli eliminati e si tratta di Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. Sul primo, ecco le toccanti parole di Maria De Filippi, conduttrice del talent show.

Amici 23, Nicholas eliminato, le belle parole di Maria De Filippi per lui [VIDEO]

Dopo essere arrivato ultimo nella classifica votata dal pubblico, presente in sala in una puntata speciale di Amici, Nicholas ha dovuto lasciare la scuola di Canale5, dopo essere finito al ballottaggio della prima manche della puntata. Per lui, tuttavia, il percorso nel programma gli è valso anche una borsa di studio e la possibilità di prender parte a un videoclip di Cristiano Malgioglio.

L'allievo, che si è sempre distinto per la sua educazione e il suo impegno, ha ringraziato la produzione del talent e Maria De Filippi per il suo percorso nella Casa. E a sorprendere tutti è stata proprio Maria De Filippi, che gli ha dedicato delle bellissime parole:

"Nicholas. Sei stato davvero bravo. Dico davvero. Educatissimo, sempre le parole giuste, con la produzione fantastico. Non ha mai fatto un capriccio e qui ce ne sono tanti. Non ha mai rotto le scatole a nessuno. Il figlio ideale per chiunque. Quando ti ho visto per la prima volta dicevo che eri bello e non ballavi. E quando sei ritornato pensavo fossi ‘scemo’. Ma aveva cambiato la coreografia e ne sono rimasta sorpresa. Qua dentro sei stato il più disciplinato, il più puntuale e con i professionisti sei sempre stato corretto, tanto che si sono legati a te”

E, proprio ai professionisti è andato l'ultimo pensiero del ballerino, prima di lasciare lo studio di Amici. I professionisti del programma, infatti, hanno sempre avuto molta stima per il ballerino e per il suo impegno e si sono uniti anche contro Raimondo Todaro, quando il maestro non riteneva che Nicholas meritasse il Serale. Sulla loro simpatia per il ballerino, Maria ha ammesso:

"L'unico per cui hanno fatto questo in tutti questi anni è stato Umberto. Perché sono molto rigidi"

Scopri le ultime news su Amici