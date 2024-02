Amici 23: Nahaze finisce nel mirino di Rudy Zerbi, la reazione di Anna Pettinelli (VIDEO)

Gossip TV

Rudy Zerbi mette alla prova Nahaze ad Amici 23: "Esibizioni noiose, con questo compito potrai...".

Domani, domenica 18 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Nell'attesa, in casetta, Nahaze è finita nel mirino di Rudy Zerbi, che ha deciso di assegnarle un compito in vista del Serale.

Nahaze a rischio?

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 23. Tra questi anche la cantante e allieva Nahaze che, in vista della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, ha ricevuto un compito da parte del professore Rudy Zerbi:

Cara Nahaze nelle poche puntate in cui ti ho sentita cantare ho provato a dirti quello che penso. Non ti ho ancora vista a fuoco soprattutto nell'interpretazione. Nell'ultima puntata mi sei sembrata noiosa, hai reso piatta una canzone che doveva essere esplosiva. Manca veramente poco al Serale e credo sia giusto darti la possibilità di crescere e mostrare quello che fino a oggi non ho visto. So che tutti voi avete stilato una lista di cover che vi piacerebbe interpretare quindi in questo compito potrai liberamente scegliere tra le canzoni presenti nella tua lista. Scegli bene perché dovrò vedere l'effetto wow dimenticandomi le tue passate esibizioni noiose. Se vuoi, puoi scegliere consultandosi con la tua insegnante.

La giovane cantante di Amici 23 ha accettato il compito e poi ha chiesto di poter incontrare la sua insegnante. Dopo aver letto la lettera di Zerbi, Anna Pettinelli ha fatto una proposta molto interessante alla sua allieva:

Si è impegnato. Io ho la lista delle tue cover e stavo facendo un ragionamento. Lui dice che vuole l'effetto wow quindi secondo me...ti vedo bene a fare "Cobra" di Donatella Rettore. Potrebbe essere interessante. Ti puoi muovere molto su quel pezzo e puoi metterci del tuo...Ti piace come idea? Tu sei frenata perché hai paura di esagerare. Il troppo non va mai bene. Devi uscire fuori anche sul palco. Non lo convinceremo, ma non importa.

