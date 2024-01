Amici 23, Mida si esibisce su Rossofuoco e Maria De Filippi entra nello studio portandogli il Disco d'oro

Gossip TV

Nella nuova puntata di Amici 23, durante l'esibizione di Mida, Maria De Filippi entra nello studio consegnandogli il Disco d'oro vinto.

Oggi, domenica 7 gennaio, su Canale5, è tornato in onda Amici 23: il talent di Maria De Filippi è stato in pausa durante queste festività natalizie e ha ripreso con la messa in onda con la puntata di questa domenica. Da domani, lunedì 8 gennaio, tornerà in onda ogni pomeriggio anche il daytime del programma Mediaset. Il nuovo appuntamento con la trasmissione si è aperto con un momento molto importante: la consegna del disco d'oro a Mida per la sua canzone Rossofuoco.

Amici 23, Mida canta Rossofuoco e Maria De Filippi gli consegna il disco d'oro

Gli allievi sono appena tornati nella scuola, ma già i professori hanno sottolineato che bisognerà spingere e dare il massimo in vista della seconda fase del programma: il Serale. Nella classifica generale dei cantanti, in questa puntata, Mida si è classificato penultimo e non ha nascosto il suo sconforto:

"Voglio fare il cantante nella vita e sto cercando di impegnarmi sulle cover"

Negli ultimi appuntamenti prima della pausa natalizia, Mida aveva avuto diverse discussioni con Lorella Cuccarini e le altre vocal coach per un compito che Anna Pettinelli gli aveva assegnato e che riguardava proprio la cover di Home, un pezzo di Michael Bublé che il cantante aveva eseguito a fatica, perciò, Mida sentiva ancora la delusione per i giudizi avuti nelle ultime settimane. A sorpresa la conduttrice Maria De Filippi gli ha chiesto di esibirsi su Rossofuoco per tirarlo su di morale e così Mida è sceso al centro studio, non immaginando che ci fosse una sorpresa per lui: la conduttrice, infatti, è uscita dallo studio ed è poi rientrata per consegnargli il Disco d'oro vinto grazie al suo inedito. La padrona di casa ha preso il disco e lo ha deposto ai piedi del cantante, il quale si è emozionato e ha concluso tra le lacrime e un grande sorriso l'esibizione, commentando:

"Non ho parole. Grazie. Posso andarmene senza dire niente? Potrei dire delle ca*****!"

