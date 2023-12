Amici 23, Mida in crisi per il compito di Anna Pettinelli: "Non voglio fare figure di m****..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23, Mida riceve un nuovo compito da Anna Pettinelli e dopo un momento di rabbia va in crisi nel prepararlo.

Il daytime di Amici 23 di oggi, giovedì 14 dicembre, ha visto Mida protagonista di una forte crisi a causa del compito assegnatogli da Anna Pettinelli. Il cantante di Lorella Cuccarini aveva già rifiutato la proposta della vocal coach, ma la speaker è stata ostinata e gliel'ha riproposto. Sentendosi obbligato ad accettare, Mida è però entrato in crisi e si è sfogato, come dimostra il video andato in onda su Canale5.

Amici 23, Mida in crisi per il compito di Anna Pettinelli [VIDEO]

Non è certo la prima volta che nel talent show di Maria De Filippi un allievo venga messo in difficoltà, ma questa volta sembra che Mida non voglia affrontare la sfida: dopo aver rifiutato una prima volta di esibirsi in Grande Amore per dimostrare la sua potenza vocalica, mentre Petit ha accettato la sfida al posto suo, il cantante si è visto riproporre il compito da Anna Pettinelli e ha esclamato infastidito:

"Cos'è sta roba? Penso che sia ridicolo, ma di cosa stiamo parlando. Non sono perfetto, ma lei così continua a sfigurare. Alla fine lo rifiuterò di nuovo, però poi se mi arriva di peggio e sono obbligata a farlo, allora devo accettare"

Sarah gli consiglia di controllare cosa c'è nella seconda busta arrivata con il compito, prima di accettare, ma si tratta di un ulteriore invito della Pettinelli a fare un nuovo compito: la speaker vuole che Mida si esibisca come un crooner, cioè un cantante che si esibisce in canzoni lente e romantiche, con diversi paletti. Mida non dovrà cantare con l'autotune, non ci saranno barre, né variazioni di musiche e il cantante ha esclamato:

"Mi sento a disagio così, non voglio fare una figura di m**** così"

Al sentire il brano proposto, Home di Michael Bublé, Mida sembra ancora più confuso, perché non pensa che rispecchi la sua identità di cantante. Indeciso, chiede consiglio alla sua coach Lorella Cuccarini e le esprime i suoi dubbi. La Cuccarini cerca di farlo ragionare:

"So che il suo accanimento può scocciare, ma se il percorso continua e si arriva al Serale, ci saranno i guanti di sfida. Devi spingerti oltre i tuoi limiti, Christian. Puoi cantare senza autotune i pezzi, hai una bella voce. Il compito lo facciamo, ce la puoi fare"

Nonostante le rassicurazioni della sua coach, durante la preparazione del compito, Mida è in evidente difficoltà e scoppia a piangere in studio:

"Non so come voi possiate pensare che io possa fare Michael Bublé senza autotune. Io sono contento delle mie canzoni, di quello che faccio. Non voglio fare una figura di m**** se canto senza autotune e va male. Perché mi devo rendere ridicolo?! Io so come canto, ma non devo dimostrare nulla alla Pettinelli"

Mida prova a cantare, ma sente la voce spezzarsi durante l'esecuzione e continua a fustigarsi perché non riesce a portare avanti il compito: il cantante ha dovuto studiare e lavorare molto per arrivare dov'è e sente che se questo compito andasse male, deluderebbe sé stesso:

"Sono inascoltabile mentre la canto...Mi sono rotto il c****, non la voglio fare sta roba"

Scopri le ultime news su Amici