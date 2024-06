Amici 23, Sarah conquista tutti: la vincitrice aprirà il concerto di un amato gruppo del panorama internazionale

Gossip TV

Grande soddisfazione per la giovane vincitrice della 23esima edizione di Amici, Sarah Toscano, che aprirà il concerto di un gruppo star del pop mondiale: i Black Eyed Peas!

Momento d'oro per Sarah, nome d'arte di Sarah Toscano. Dopo la vittoria ad Amici 23, il talent show di Maria De Filippi, la giovane cantante aprirà il prossimo 16 luglio 2024, al Fiera Milano Live, l’attesissimo concerto dei Black Eyed Peas.

Notizia bomba su Sarah di Amici 23

Grandi e importanti soddisfazioni per la cantante Sarah. Dopo aver battuto la concorrenza ad Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 23esima edizione, l'ex allieva di Lorella Cuccarini aprirà l'attesissimo concerto di una nota e famosissima band mondiale, i Black Eyed Peas. Un onore per la giovane artista, che salirà sul palco Fiera Milano Live il prossimo 16 luglio 2024.

Per Sarah, quindi, è un momento davvero magico. La ragazza è impegnata con gli instores in giro per l'Italia per firmare le copie del suo EP e sarà anche coinvolta in diversi eventi musicali programmati per questa estate. La cantante di Sexy Magica salirà sul palco del “TimSummerHits” e di “Battiti Live” con la neo conduzione di Ilary Blasi e Alvin. Non solo. La vincitrice di Amici 23 aprirà anche i concerti di alcuni noti cantanti italiani dell’ultima generazione come Tony Effe, Ernia e Ariete.

A proposito della nuova edizione di Amici, che partirà il prossimo autunno su Canale 5, sembrano esserci diverse novità riguardanti i professori. Se Lorella Cuccarini ha già confermato la sua presenza nel talent show sui social e Alessandra Celentano è ormai un'istituzione del programma insieme a Rudy Zerbi, non si può dire lo stesso per gli altri coach. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la ballerina professionista Elena D'Amario potrebbe essere la prima scelta nel caso in cui Emanuel Lo decidesse di non tornare nella scuola. Nel corso degli anni, infatti, Elena ha saputo intrecciare rapporti di stima e amicizia con i giovani allievi che arrivavano nella scuola difendendoli anche dalle critiche troppo dure della maestra Alessandra Celentano.

