Amici 23, Mida rivela a chi è dedicato il suo nuovo singolo Fight Club: i fan sono in visibilio

di Maria Castaldo 19 gennaio 2024 1

In un video del format Wittyinbox, Mida di Amici 23 ha rivelato a chi è dedicato il suo nuovo singolo Fight Club, mandando i fan in visibilio per la risposta.