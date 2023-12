Amici 23, Petit dedica il nuovo singolo alla ballerina e fidanzata Marisol! [VIDEO]

Gossip TV

Ad Amici 23, Petit ha dedicato il suo nuovo singolo alla fidanzata e ballerina Marisol!

Non è raro che nella scuola di Amici di Maria De Filippi si formino coppie e nascano amori. Infatti, anche in questa edizione di Amici 23 diversi allievi si stanno legando tra loro e formando delle relazioni molto speciali: non solo Mew e Matthew, i primi a dichiararsi l'un l'altro, ma anche i più recenti Gaia e Mida e, infine, il cantante Petit e la ballerina Marisol.

Amici 23, Petit dedica il suo ultimo singolo a Marisol!

Petit è uno dei cantanti e allievi del talent Mediaset più amati dal pubblico di Canale5: umile e dotato di grande bravuta, il giovane allievo di Rudy Zerbi si mostra volenteroso di mettersi alla prova e non si tira mai indietro di fronte a una sfida, tanto che nell'ultimo daytime ha ricevuto i complimenti da Zerbi per come ha deciso di affrontare la sfida proposta da Anna Pettinelli.

Dopo che il suo singolo Che fai ha ottenuto grande successo di pubblico, tanto da passare molte volte in radio, Petit ha presentato anche un nuovo brano, intitolato Guagliò, che arriverà presto sulle piattaforme online a partire da lunedì 11 dicembre a mezzanotte. Come rivelato da uno speciale di Amici23 disponibile su Witty Tv, sembra che la persona a cui è dedicata la canzone sia Marisol.

Nel video, infatti, si vede che in casetta sono arrivati alcuni messaggi e curiosità dei fan per gli allievi del talent e a Petit è stato chiesto se per caso la sua nuova canzone fosse dedicata a qualcuno. In evidente imbarazzo, Petit ha risposto confermando che il singolo è dedicato a Marisol, perché:

"Alla fine parla di un amore giovane e in questo caso io ho pensato all'amore che ho qua dentro!"

