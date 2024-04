Amici 23, Mida crolla: "Ho paura di non arrivare in finale", la reazione di Sarah (VIDEO)

Gossip TV

I dubbi e le preoccupazioni del cantante Mida dopo la sesta puntata del Serale di Amici 23.

La sesta puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione della ballerina Sofia Cagnetti. A commentare le varie sfide ed esibizioni sono stati i ragazzi ancora in gara. Tra tutti il cantante Mida, che non ha nascosto le sue preoccupazioni.

Le paure di Mida

Nel daytime di oggi di Amici 23, i ragazzi ancora in gara hanno commentato l'ultima puntata del Serale. Se Sarah Toscano si è detta soddisfatta e felice anche dei commenti ricevuti in studio, Mida non ha nascosto il suo dispiacere. Parlando con i suoi compagni di scuola, il cantante e allievo di Lorella Cuccarini ha ammesso:

Ho paura di non arrivare in finale, ho paura di non concludere il percorso al meglio. Oggettivamente ho fatto un percorso difficile. Tutti hanno avuto un percorso travagliato, ma penso di essere stato messo particolarmente in difficoltà [...] Sarah è andata meglio di me nel pomeridiano. Mi sento messo da parte, sento tutto crollare...

Leggi anche Ex ballerino professionista del talent show rivela chi vincerà Amici 23

Lo sfogo di Mida, che è stato consolato e consigliato da Martina, ha fatto storcere il naso a Petit e Sarah. La giovane cantante e allieva della Cuccarini, infatti, ha dichiarato

Io non la vedo così, io sono stata messa in difficoltà. A livello oggettivo andavo peggio di te, a volte arrivavo seconda poi ultima, forse cinque volte sono arrivata ultima in classifica. Questa cosa della Pettinelli ti ha fatto forza, tutti ce la siamo sudata [...] Tu a volte non vuoi neanche provare a capire se quello che ti sto dicendo ti rispecchia o no. Quello ti può aiutare.

Scopri le ultime news su Amici.