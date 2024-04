Amici 23, coreografo e ballerino professionista rivela chi vincerà il talent show di Canale 5

Gossip TV

Il coreografo ed ex ballerino professionista di Amici, Fabrizio Prolli, svela: "Chi vincerà? Per me Holden e Marisol".

Fervono i preparativi per la settima puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Nell'attesa, il coreografo e ballerino professionista Fabrizio Prolli ha rotto il silenzio sui social e rivelato i nomi dei possibili vincitori: Holden e Marisol Castellanos.

I vincitori di Amici 23: parla un ex ballerino professionista della trasmissione

La finale di Amici 23 è sempre più vicina. Il prossimo sabato 4 maggio 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale in cui scopriremo chi, dopo la ballerina Sofia Cagnetti, sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi. Ma chi vincerà?

A proposito dei possibili vincitori di Amici 23, il coreografo Fabrizio Prolli sembra avere le idee molto chiare. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ma senza dare troppe spiegazioni, il ballerino professionista ha fatto il nome di Holden e Marisol: "Lo scrivo qui per tutti quelli che me lo chiedono: per me Holden e Marisol. Ciao".

Leggi anche Sofia eliminata dal Serale di Amici 23: le dolci dediche sui social

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara al Serale sono Holden, Petit, Dustin, Marisol per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Martina per il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Sarah e Mida per la squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A ogni modo, il trionfo di Holden ad Amici sancirebbe un altro record: un talent show vinto per due anni consecutivi da un figlio d’arte.

Scopri le ultime news su Amici.