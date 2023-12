Amici 23, Mida criticato da un ex professore della scuola: "Basta! Andate a studiare"

Gossip TV

Luca Jurman critica il comportamento del giovane cantante e allievo di Amici 23.

Christian Mida, in arte Mida, è uno degli allievi più amati e seguiti della 23esima edizione di Amici. Il giovane cantante e allievo di Lorella Cuccarini, però, è stato duramente criticato sui social dal vocal coach Luca Jurman per alcune dichiarazioni riguardanti l'utilizzo dell'autotune.

Il nuovo attacco di Luca Jurman

Luca Jurman è tornato a parlare di Amici 23. Questa volta, però, nel mirino dell'ex professore del talent show di Maria De Filippi ci è finito Mida. Il motivo? Dopo aver riscontrato diverse difficoltà nell’esecuzione del compito assegnatogli da Anna Pettinelli, l'allievo di Lorella Cuccarini ha deciso di non volersi esibire senza autotune:

Faccio schifo, non riesco a cantarla. Come fate a dire che la faccio bene? Io ci provo, ci metto tutto il cuore del mondo ma non viene. Non sento di essere pronto a fare questa cosa qua. Io sento che non mi viene, mi sento a disagio. [...] Io ci ho provato non riuscendoci la maggior parte delle volte. Non sento di essere pronto a fare questa cosa qua. C'è questa discordanza tra quello che sento io e quello che dicono gli altri. Questo compito non lo voglio fare. Ho bisogno di tempo. Prima o poi lo farò.

Leggi anche Mida rifiuta il compito di Anna Pettinelli, il duro confronto con Lorella Cuccarini

Affermazioni che non sono passate inosservate a Luca Jurman, che non ha perso occasione di commentare il comportamento assunto da Mida nella scuola di Amici. Dopo aver osservato la “protesta” del giovane cantante di Rossofuoco, l'ex professore di canto del talent show di Canale 5 è intervenuto sui social dichiarando:

ORA DITEMI: E’ normale per voi che uno che dice di essere un cantante si deve “c…are” sotto se gli tolgono l’autotune??? Un vero cantante ne sarebbe felice! Ma bastaa! Andate a studiare!

Scopri le ultime news su Amici.