Amici 23, Lorella Cuccarini affronta Mida che sbotta: "Mi sento a disagio, ho bisogno di tempo" (VIDEO)

Il cantante di Amici in crisi per il compito di Anna Pettinelli: la reazione di Lorella Cuccarini.

Oggi, domenica 17 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata di Amici prima delle Festività Natalizie. Nell'attesa, il cantante Mida è andato completamente in crisi per il nuovo compito ricevuto da Anna Pettinelli provocando la reazione della sua coach Lorella Cuccarini.

La crisi di Mida

In vista della nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5, Anna Pettinelli ha deciso di assegnare un nuovo compito a Mida. Il cantante dovrà cantante il brano Home di Michael Bublé senza l’utilizzo dell'autotune. Una decisione che, nonostante il confronto e l'aiuto della sua coach Lorella Cuccarini, ha letteralmente mandato in crisi il ragazzo:

Non riesco a capire come voi possiate pensare che io riesca a fare Home di Michael Bublé senza l’autotune. Io non la posso fare sta roba...Faccio schifo, non riesco a cantarla. Come fate a dire che la faccio bene? Io ci provo, ci metto tutto il cuore del mondo ma non viene. Devo fare sempre una brutta figura...

Io ci ho provato non riuscendoci la maggior parte delle volte. Non sento di essere pronto a fare questa cosa qua. c'è questa discordanza tra quello che sento io e quello che dicono gli altri. Non voglio deluderti. Questo compito non lo voglio fare. Io sento che non mi viene, mi sento a disagio. Ho bisogno di tempo. Prima o poi lo farò. Magari sbaglio, ma preferisco dirti la verità.

Dopo aver ascoltato il duro sfogo di Mida, la Cuccarini lo ha invitato a riflettere:

La cosa che mi dispiace di più è che tu non ti fidi di me. Se tu avessi fiducia in me, e ti dico che questa cosa la fai bene, dovresti affidarti. Tu hai un limite. Non posso costringerti, ma secondo me questo è il momento giusto per superare questo tuo limite [...] Ti viene bene, ti chiedo di rifletterci ancora. Per me la puoi fare e pure bene.

