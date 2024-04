Amici 23, Michele Bravi: "Sto con qualcuno da due anni. Un figlio insieme? Complicato, ma..."

Gossip TV

Il giudice di Amici 23, Michele Bravi, si è raccontato in un'intervista, svelando dettagli sulla sua vita amorosa e sul suo desiderio di paternità. Ecco cosa ha dichiarato.

Michele Bravi, giudice di Amici23, si è raccontato in un'intervista al settimanale Oggi e ha svelato diversi dettagli sulla sua vita personale. Il cantante ha raccontato del suo legame con la conduttrice del talent Maria De Filippi, della sua crisi tre anni fa, dell'amore e dell'inaspettato desiderio di paternità che ha iniziato a provare.

Amici 23, Michele Bravi: le difficoltà di un artista e il rapporto con Maria De Filippi

Al settimanale Oggi, Michele Bravi ha raccontato delle difficoltà di essere un artista nell'ostico panorama musicale italiano di oggi. Il suo primo disco, dopo l'uscita da X Factor, fu un insuccesso e le critiche, all'epoca, lo annientarono e minarono fortemente la sua autostima:

"Ora, ho le spalle larghe, ma se sei un giovane artista, commenti così ti devastano."

Ed è proprio per questo che, ci ha tenuto a specificare, in qualità di giudice di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5, cerca sempre di misurare le parole e di non esprimere giudizi troppo crudi. In effetti, il giudice anche recentemente si è esposto a favore di Mida quando Anna Pettinelli ha insistito affinché il cantante sfidasse Martina in un guanto di sfida. Bravi è intervenuto, affermando con decisione che sminuire il talento di Mida non sarebbe stato d'aiuto né a lui né a Martina e che un atteggiamento simile non era costruttivo per gli allievi. Sul rapporto con la conduttrice della trasmissione, Michele Bravi ha ammesso che per lui Maria è sempre stata presente:

"Le devo tutto, mi ha dato fiducia. Quando parto con le mie paranoie assurde, lei mi stoppa: "Meno ansia". Così, secca"

Amici 23, Michele Bravi: "Sono fidanzato da due anni. Un figlio? Per me è complicato ma..."

Il cantante ha anche rivelato alcuni retroscena sulla sua vita personale, raccontando di essere fidanzato da due anni, con un uomo più grande di lui e che, finalmente, sta vivendo una storia felice, nella quale è amato e ama con molta serenità:

"Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche. Credevo che fosse colpa degli altri, ma il problema ero io. Ho capito che l'amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse addio, dovrei essere pronto a lasciarlo andare"

Infine, ha ammesso di nutrire un certo desiderio di paternità, sebbene sia un pensiero che ancora non ha deciso di concretizzare:

"Nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all'adozione, alla maternità surrogata. Fino a poco tempo fa, neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio. E mi piace"

