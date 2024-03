Amici 23, Mew e l'ex agente di Tiziano Ferro insieme per un nuovo progetto musicale!

Gossip TV

L'ex allieva di Amcii 23, Mew, ha stretto un rapporto collaborativo con l'ex manager di Tiziano Ferro per un nuovo progetto musicale! Ecco di cosa si tratta!

L'addio di Mew ad Amici 23 non è mai stato del tutto superato dai fan del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. A distanza di mesi dall'uscita congiunta della cantante e di Matthew dal talent, i fan continuano a seguirli con affetto e a sostenere entrambi, felici che i due cantanti abbiano trovato la loro dimensione anche al di fuori della trasmissione.

Amici 23, Mew e l'ex agente di Tiziano Ferro uniti in un nuovo progetto musicale

Dopo l'uscita da Amici, per Mew sembra si sia aperta una nuova strada: l'ex allieva, infatti, nelle scorse settimane ha fatto uscire un nuovo inedito, immediatamente condiviso dai suoi fan sui social. E, a quanto pare, la cantante sta per intraprendere un nuovo progetto, accompagnata da Fabrizio Giannini, ex manager di un amatissimo cantante della scena pop italiana, Tiziano Ferro.

Su Instagram, infatti, Mew ha condiviso una storia tratta dal profilo di Giannini, nella quale si vede il volto di Mew, corredato da una bellissima didascalia:

"Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew: è talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica, imprevedibile. E con lei rafforzo l'entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo. Ad maiora"

Quando ha detto addio al talent, Mew ha ricevuto il sostegno non solo di Matthew, che l'ha seguita, ma anche di Lorella Cuccarini, sua coach nella scuola, e della stessa Maria De Filippi. E, finalmente, sembra che il suo talento stia avendo il riconoscimento che tanto merita.

Scopri le ultime news su Amici