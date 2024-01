Amici 23, Lorella Cuccarini rompe il silenzio dopo l'addio di Mew: il messaggio per la sua ex allieva!

Gossip TV

Lorella Cuccarini è stata la coach di Mew ad Amici 23 e finalmente, dopo giorni dal suo addio, ha rotto il silenzio per condividere un messaggio per la sua ex allieva.

L'addio di Mew e Matthew alla scuola di Amici di Maria De Filippi sembra aver finalmente trovato una valida spiegazione, come riporta un articolo di Fanpage.it. E, quasi in concomitanza, anche la coach di canto di Mew rompe il silenzio e condivide un toccante messaggio per la sua ex allieva: stiamo parlando di Lorella Cuccarini.

Amici 23, Lorella Cuccarini rompe il silenzio sull'addio di Mew e condivide un messaggio per la sua ex allieva

Sono trascorsi diversi giorni dall'addio di Mew e Matthew: l'abbandono improvviso dei due cantanti della scuola di Maria De Filippi è stato un colpo al cuore per diversi fan del programma di Canale5 e in molti hanno provato a darsi una spiegazione. Poche ore fa, Fanpage.it ha riportato la ricostruzione di ciò che sarebbe successo nella scuola di Amici23, affermando di aver saputo da fonti certe che è stato Matthew ad abbandonare il talent e che Mew abbia deciso di seguirlo, senza consultarsi prima con nessuno della produzione.

Al momento, Maria De Filippi non ha rilasciato alcuna dichiarazione se non si considera la sintetica spiegazione fornita durante l'ultimo appuntamento domenicale del programma. Invece, proprio in queste ore, Lorella Cuccarini ha pubblicato un video sui propri canali social, nel quale condivide un tenero messaggio per la sua ex allieva. La coach del programma si mostra in un filmato, alla guida, mentre ascolta una canzone di cui Mew ha fatto la cover:

"Ogni volta che sento questo pezzo penso a Vale"

A didascalia del video, la prof di Amici ha scritto: "Ti penso". Nonostante l'assenza di Mew e Matthew abbia pesato molto, nella scuola i loro due banchi sono stati già riassegnati: qualche giorno fa, infatti, sono state ammesse all'unanimità due nuove cantanti, Kia e Nahaze.

