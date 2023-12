Amici 23, Matthew disperato: "Sta andando tutto male, la situazione è critica" (VIDEO)

Gossip TV

Matthew in crisi ad Amici durante la registrazione del suo nuovo inedito.

Oggi, domenica 3 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici. Nell'attesa, il giovane cantante Matthew è letteralmente crollato durante la registrazione del suo nuovo inedito.

Matthew in crisi ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 23 è andato in onda il crollo di Matthew. Il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli è completamente andato in crisi durante la registrazione del suo nuovo singolo. Interpellato dal suo insegnante di canto, il ragazzo si è lasciato andare a uno sfogo in cui non è riuscito a trattenere le lacrime:

Fosse uno il problema...non va bene niente. Sta andando tutto una me**a, compreso l'inedito. Uno cerca di essere positivo, ma qua la situazione è disperata. Non so cosa fare. Io rido e scherzo, ma lo so che va tutto male. Accumuli, accumuli e poi arriva un momento che esplodi. Basta. Tengo sempre tutto dentro, non ho risolto niente [...] Non vedo la luce in fondo al tunnel. Non arriva mai una soddisfazione.

A cercare di consolare Matthew ci ha pensato la sua amata Mew:

Fai delle cose qui dentro che nessuno sa fare. Non so più come dirtelo. Devi credere in te stesso, ti stai dando per vinto ogni settimana. Matthew qui dentro sei uno dei ragazzi con la voce più bella. Hai una bellissima estensione vocale e lo sai. Io ti guardo e penso che tu non potresti fare altro nella vita se non questo. Non ci stai credendo abbastanza. Hai messo un muro.

