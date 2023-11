Amici 23, Intervista esclusiva a Chiara Porchianello: "Ad Amici mi sono riscoperta, l'amicizia di Gaia è stata fondamentale"

Gossip TV

La ballerina Chiara Porchianello racconta la sua esperienza ad Amici ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Chiara Porchianello, la talentuosa ballerina della squadra capitanata da Emanuel Lo. Estremamente autocritica e perfezionista, Chiara è riuscita a conquistare tutti grazie alla sua sensibilità ed espressività. Una sensibilità che, però, ha sempre cercato di nascondere per non mostrare le sue fragilità. Il suo breve percorso nel talent show di Maria De Filippi non è stato facile, ma le ha regalato tantissime emozioni, più consapevolezze e una preziosa amicizia con i ballerini Gaia De Martino e Kumo.

A pochi giorni dalla sua eliminazione, ecco cosa Chiara Porchianello ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza intensa che gli ha permesso di vivere delle emozioni indimenticabili, al rapporto con la ballerina professionista Giulia Stabile fino ai suoi sogni nel cassetto.

Come nasce la tua passione per la danza?

Mi sono avvicinata alla danza quando ero molto piccola grazie a mia sorella. Lei si divertiva a farmi vedere i videoclip dei cantanti famosi e a insegnarmi le coreografie. Ho iniziato a ballare imitando le coreografie di Lady Gaga, Shakira...La danza è la mia salvezza, mi ha aiutato in tanti momenti difficili della mia vita. Ballare mi permette di isolarmi dal resto del mondo, a staccare da tutto.

Cosa ti ha spinto a partecipare ad Amici?

Ho sempre voluto partecipare ad Amici. Entrare nella scuola è sempre stato per me un modo per farmi conoscere, ma anche per crescere professionalmente. Amici è una scuola, quindi, a livello di studio è la miglior occasione che può capitare a un ballerino. Si lavora tanto su se stessi. È stata un'esperienza positiva, nonostante non sia durata molto. Rifarei tutto. È stata molto forte dal punto di vista emotivo, mi ha aiutato tanto a riscoprirmi sotto tanti punti di vista. Emotivamente mi sono sbloccata tantissimo. Ho scoperto di essere molto più sensibile ed emotiva di quanto pensassi.

Ti aspettavi di uscire? Hai rimpianti?

Piccoli rimpianti si. Penso che avrei dovuto lasciarmi andare di più. Cosa che stavo facendo nelle ultime settimane. Quando sono entrata Emanuel Lo non ha nascosto i suoi dubbi sulla mia danza e questo penso mi abbia bloccato. Ho pensato troppo a come fare le cose trascurando la mia parte espressiva e creativa. Ho pensato troppo al giudizio e a voler dimostrare di saper fare tutto e bene.

Qual è stata la critica che ti ha fatto più male?

Ci sono rimasta malissimo quando è stata messa in dubbio la mia autenticità. Sono andata in crisi perchè dovevo assolutamente dimostrare il contrario.

Qual è il ricordo più bello e il momento più difficile vissuto ad Amici?

Il momento più difficile è stato quello prima della sfida quando ho realizzato la conseguenza della classifica stilata da noi ballerini. Non potevo crederci. Ho avuto un crollo emotivo. Mi tormentava l'idea di poter uscire non per mano del mio professore. Non volevo uscire in quel modo. Ho avuto da subito un brutto presentimento. Mi è dispiaciuto da morire lasciare la scuola, ma non ero scioccata dall'esito della sfida. Me l'aspettavo, era una mia sensazione che poi si è concretizzata. Il momento più bello? La sera quando ci riunivamo io, Kumo, Gaia e Mida in giardino. Era un momento tutto nostro in cui ci raccontavamo e ci lasciavamo trasportare dalle emozioni.

Nella scuola sono nate delle bellissime amicizie, come quella con Gaia e Kumo...

Con Gaia ho condiviso tutto, facevamo tutto insieme. Siamo molto simili. Lei è stata fondamentale nel mio percorso nella scuola, un vero e proprio punto di riferimento. Kumo è stata una scoperta. È una persona molto affettuosa e dolce. È nato un rapporto puro e sincero con entrambi.

Parlando di amicizia, nella scuola hai ritrovato anche la tua grande amica Giulia Stabile...

Giulia è una grande amica, ci siamo conosciute sei anni fa e non ci siamo più perse. All'interno della scuola abbiamo dovuto separare l'amicizia dal lavoro. Nonostante questo, la sua energia l'ho sempre sentita e avvertita. Anche dopo la mia eliminazione dalla scuola mi è stata d'aiuto. Mi ha detto che è orgogliosa e fiera di me.

Nonostante l'esito della sfida, a oggi pensi di essere riuscita a far ricredere Emanuel Lo?

Emanuel Lo mi ha messo in guardia fin dall'inizio. Il mio obiettivo, infatti, è sempre stato quello di convincere lui in primis. Penso che un cambiamento nei miei confronti ci sia stato. Mi ha dato sempre ottimi consigli. Non credo che abbia sciolto tutti i suoi dubbi su di me, ma che si sia ricreduto in meglio. Alla fine sono contenta. È stato molto carino con me dopo la mia eliminazione.

La tua eliminazione è stata commentata anche da Maria De Filippi, che ha speso per te bellissime parole di affetto e stima...

Incredibile! Non me lo sarei mai aspettato. Che Maria fosse dolce l'avevo già notato e capito quando ho eseguito la coreografia per mio padre. Le sue parole dopo la mia eliminazione sono state di grande aiuto, mi ha abbracciato e dato tanta forza. Ero riuscita persino a non piangere, finchè poi non ho visto Gaia.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Può sembrare strano, ma non ho mai avuto un vero e proprio sogno nel cassetto. Sicuramente mi piacerebbe ballare per i grandi artisti internazionali. Vorrei vivere di danza. Mi piacerebbe un giorno anche insegnare e coreografare. Spero che questa esperienza ad Amici mi possa aprire delle porte.

