Amici 23: "Martina si sta lasciando andare", la confessione di Gaia e Lil Jolie (VIDEO)

La cantante di Amici 23, Martina, elogiata dai suoi ex compagni di classe.

Manca poco alla settima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda il prossimo sabato 4 maggio in prima serata su Canale 5. Sette gli allievi ancora in gara: Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano e Martina Giovannini per la categoria canto; Dustin Taylor e Marisol Castellanos per la categoria ballo.

Martina da finale: parlano gli ex allievi di Amici 23

Nel daytime di ieri di Amici 23, gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi sono stati chiamati a giudicare le esibizioni ''migliori'' dei ragazzi ancora in gara al Serale. Tante critiche per Mida e grandi complimenti per la cantante Martina, che è stata elogiata da Gaia De Martino, Lil Jolie e Nicholas Borgogni.

"Ho i brividi quando canta veramente, è emozionante...credo che Martina sia maturata molto e che il suo cambiamento si sia visto. Ha più fiducia in se stessa. Ha una sincerità quando canta che non è scontata" ha dichiarato Gaia seguita da Lil Jolie "Sento che sta lasciando andare tutta la sua emotività". A fare eco alle due ex allieve il ballerino Nicholas: "Ha quel qualcosa in più, quella capacità di emozionare che lei pensava di non avere. Io lo dicevo sempre a lei che venivano i brividi quando cantava".

Le parole degli ex allievi di Amici 23 hanno colpito ed emozionato Martina. La cantante e unica allieva della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha infatti dichiarato:

Mi ha fatto un sacco piacere sentire il loro parere perché loro hanno fatto tutto il percorso qui con noi. Sentirsi dire queste cose da persone che realmente ti conoscono, sia dal punto di vista artistico che umano, è molto bello.

