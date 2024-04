Amici 23, Martina si sfoga dopo i commenti di Lorella Cuccarini in puntata: "Basta così, sempre lo stesso discorso!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Martina ha commentato le parole di Lorella Cuccarini su di lei: ecco lo sfogo della cantante!

Durante il daytime di Amici23, in onda oggi su Canale5, gli allievi del talent si sono riuniti in sala relax per commentare i giudizi ricevuti dalla giuria durante la terza puntata del Serale. La prima coppia di allievi a essere chiamati in causa sono stati Mida e Martina: per la seconda volta, infatti, i due cantanti si sono visti annullare un guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli per mettere in difficoltà il cantante di Lorella Cuccarini. Ma, questa volta, anche Martina ha avuto da ridire su alcuni commenti che le sono stati rivolti.

Amici 23, Martina si sfoga dopo le parole di Lorella Cuccarini in puntata: "Sono inc****** nera, adesso" [VIDEO]

Nella lettera che accompagnava il guanto di sfida di Anna Pettinelli, la speaker chiedeva a Mida di rinunciare all'autotune e cantare con la sua voce naturale La donna cannone di Francesco De Gregori. A sfidarlo ci sarebbe stata Martina, la cui bravura ed estensione vocale è stata a lungo celebrata dai giudici esterni venuti nelle puntate della domenica di Amici di Maria De Filippi. Giudicato non equo, il guanto è stato annullato dai giudici, non prima che tra Pettinelli e Malgioglio volassero stracci e fosse necessario l'intervento di Michele Bravi. Il giudice, infatti, ha sottolineato alla speaker che nel suo intendo di mettere in difficoltà Mida, rischiava di ridurre il talento di Martina alla sola voce e questo sarebbe stato ingiusto nei suoi confronti.

Durante il daytime, infatti, sia Mida sia Martina hanno ammesso di essere stanchi di questi commenti su di loro e, in particolare, l'allieva di Anna Pettinelli si è lasciata andare a uno sfogo sulle parole che anche Lorella Cuccarini le ha rivolto, dopo una furiosa lite con Anna Pettinelli. Cuccarini, infatti, ha esordito dicendo che il compito del Serale è preparare i ragazzi alla loro futura carriera lavorativa, dando loro un'idea del loro futuro, "cosa di cui non so se Martina è consapevole!". Alle parole della professoressa, Martina ha replicato:

"Non so come gestirmela questa cosa dei guanti di sfida, perché mi mettono in difficoltà. Dopo un po' questa cosa della voce mi scoccia, ok, ho una bella voce, ma non penso di essere questa è basta. Oggi, ero inc***** nera. Da lei [Lorella Cuccarini] non me l'aspettavo, mi sembrava volesse dire Mida qua in alto e tu stai qua. Mi ha dato molto fastidio, sono entrata in trance dopo."

In effetti, Martina ha già dimostrato di essere un'interprete dal grande talento, ma vuoi per dinamiche televisive, vuoi perché la rivalità con Mida e Anna Pettinelli fa show e crea interazioni, è stata spesso sacrificata e non le è stato dato il giusto spazio e non le è stato ancora permesso di poter esprimere tutto il suo potenziale. Se la sua insegnante non le darà l'opportunità, anche Martina rischierà di trovarsi fuori dal talent senza aver dimostrato davvero ciò che sa fare e condizionata da altri cantanti a cui non è seconda in nulla.

