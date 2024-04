Amici 23, Anna Pettinelli sfida ancora Mida: "Che lagna che sei!"

Gossip TV

Ad Amici23, Anna Pettinelli ha sfidato ancora Mida: ecco cosa le ha detto!

Non mancano i guanti di sfida ad Amici23 e nel corso dell'ultimo daytime, Anna Pettinelli ha di nuovo lanciato una sfida a Mida, allievo di Lorella Cuccarini, esortandolo a mettersi in gioco. L'allievo del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha, infatti, rifiutato per ben due volte il guanto di sfida lanciato dalla speaker e questa volta Pettinelli non si è trattenuta dal dirgliene quattro...

Amici 23, Mida stuzzicato da Anna Pettinelli: "Sei una vera lagna"

Anche questa volta nella proposta di Pettinelli, i cantanti Mida e Martina si dovranno sfidare senza autotune, una scelta che ha infervorato Mida e l'ha spitno a un confronto con la sua insegnante. Non è la prima volta che la speaker prova a far uscire l'allievo di Lorella Cuccarini dalla sua comfort zone, ma entrambe le volte il guanto è stato annullato, perché ritenuto non equo dai giudici.

La lettera che ha accompagnato il guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli conteneva una bella frecciatina a Mida, accusato di "lagnarsi sempre":

"In maniera insensata tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare. Ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da ogni rischio di fare figuracce. Se anche questo guanto non ti andrà bene, passerai alla storia di questo programma come quello che non accettava i guanti perché se la faceva sotto e che non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo”

Il brano scelto per la sfida è La donna cannone di Francesco De Gregori: la sfida è stata giudicata fattibile anche da Lorella, con la quale Mida ha cercato un confronto. La sua insegnante ha provato a farlo ragionare, facendogli notare che il pezzo era un modo per mettersi alla prova e dimostrare di essere molto di più di ciò che aveva fatto vedere nelle puntate. Se Mida, inizialmente, è sembrato d'accordo, durante le prove ha espresso il suo malcontento, non mancando di lanciare strali con Pettinelli:

"È una paraculata. Come dire ‘ti devo per forza sentire senza autotune’. Non ha scelto Withney Houston perché se no era assolutamente non equo, ma per me rimane non equo. Il fatto che tu mi chiedi di togliere l’autotune è quello che è fastidioso. Io devo essere libero di interpretare una cosa come la voglio fare io, nel mio stile. Se io canto con l’autotune, canto con l’autotune. Non deve essere un problema per te. Se non ti piace sono ca**i tuoi, non possono essere ca**i miei. È assurdo che un professore qua dentro sia ancora con questo tarlo nella testa”

