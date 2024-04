Amici 23, Martina in lacrime per i commenti di Malgioglio e Michele Bravi [VIDEO]

Gossip TV

Oggi nel daytime di Amici 23, Martina è scoppiata a piangere dopo aver risentito i commenti su di lei di Malgioglio e Michele Bravi!

Durante il daytime di Amici23 di oggi, 22 aprile, Martina ha commentato i giudizi ricevuti nella quinta puntata del Serale da Malgioglio e Michele Bravi. Nel rivedere le scene di cui è stata protagonista, la cantante è scoppiata a piangere, sconfortata dalle parole che le hanno rivolto i giudici.

Amici 23, Martina in lacrime per i giudizi di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi [VIDEO]

Durante la quinta puntata del Serale, Martina si è esibita con una cover di un pezzo di Alessandra Amoroso e nonostante il cambio look apprezzato da Malgioglio, la sua performance non ha convinto nessuno dei giudici. Per Malgioglio, infatti, la sua esibizione era "troppo urlata", mentre Bravi ha ammesso che le sembra sempre uguale e poco incisiva.

Di fronte a questi giudizi, Martina non è riuscita a trattenere le lacrime:

"Le canzoni che ho cantato mi hanno sempre rappresentato, ma non vorrei che si stessero facendo un'idea sbagliata di me. Ho paura che per loro io abbia solo una bella voce, mi dicono sempre la stessa cosa, ma poi basta. Perciò, ho paura di star facendo passi indietro e non avanti."

La cantante di Anna Pettinelli ha ammesso di sentirsi molto avvilita, perché nelle ultime puntate ha ricevuto soltanto critiche e questo l'abbatte ancora di più:

"Su alcune cose non sono d'accordissimo, però, non so come fargli capire che non sono solo una bella voce, ma ho anche un mio stile"

Queste sue paure le aveva già espresso in precedenza e Sarah Toscano subito la incoraggia, ricordandole del suo grande talento e della capacità che ha di emozionare. Però, Martina non riesce ad andare oltre le critiche e non riesce a risollevarsi del tutto.

