Amici 23, Martina e Ayle litigano dopo la classifica dei cantanti al Serale: "Non hai il diritto di parlare così" [VIDEO]

Nel daytime di Amici 23 di oggi, 8 febbraio, tra Ayle e Martina sono volati stracci dopo alcuni commenti del primo in seguito alla classifica dei cantanti che meritano di andare al Serale.

Aumentano le tensioni nella scuola di Amici 23 in vista del Serale, sempre più imminente. Nel corso del daytime di oggi, giovedì 8 febbraio, i cantanti hanno deciso di stilare una personale classifica che includesse chi, secondo loro, meritasse la maglia dorata per accedere alla seconda fase del talent di Maria De Filippi.

Amici 23, Martina e Ayle ai ferri corti per la classifica dei cantanti per il Serale [VIDEO]

Come mostrato nell'appuntamento pomeridiano di Amici in onda su Canale5, nella classifica stilata dai cantani, ai primi posti sono comparsi i nomi di Holden, Petit, Mida, Martina e poi Ayle. Non tutti i cantanti sono parsi contenti delle posizioni che sono state loro assegnate, come Kia e Nahaze, arrivate tra le ultime.

Ma anche Ayle ha avuto da ridire sulla classifica, lamentandosene prima con Holden e poi con Lucia. Il cantante di Anna Pettinelli ha esordito dicendo di non pensare di essere il migliore di tutti, ma di essere comunque molto più bravo di altri. Essendo arrivato quinto, Ayle si è lamentato con Lucia dicendo che non capiva perché Martina fosse arrivata quarta:

"Non capisco che fa Martina per stare sopra di me. Canta bene, ma a parte quello? Ha mai fatto una canzone sua? Fare il cantante è questo, fare quello che fa lei è un'altra cosa. Sono cose diverse. L'interprete senza quello che scrive le canzoni non vale niente. Tutti hanno talento. Se devo arrivare quinto o sesto che ci sono venuto a fare qui?"

La produzione ha mostrato anche agli altri cantanti le parole di Ayle su Martina e la cantante, che già in passato ha avuto problemi con il collega della squadra di Pettinelli, ha risposto stizzita a ciò che ha sentito:

"Allora, questo discorso lo abbiamo già affrontato, perché lui più di una volta mi ha detto 'tu non scrivi pezzi tuoi'. Nel mondo della musica esistono cantautori e interpreti, allora, metà delle persone non sarebbero dovute esistere. Sei venuto a dirmi che mi stimi artisticamente, ma non mi sembra proprio da ciò che hai detto. Perché poi sei andato da Lucia a dire altro. Non ho più niente da dirti"

I due si sono ancora confrontati in giardino e Ayle ha chiesto scusa a Martina, dopo che sia Mida sia Lucia lo hanno persuaso, ammettendo che non pensava di ferirla con le sue parole, ma Martina non è parsa per nulla disposta ad ascoltarlo:

"Come parla Ayle, bisogna sottovalutare un interprete. Non ha capito niente, mi dà fastidio. Che poi l'unica cosa che sa dire qual è? Non parlarmi più? Ma tutto bene? Ayle, tu hai rosicato, ma non devi buttare m****su altra gente"

