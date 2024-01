Amici 23, Martina da standing ovation con il suo inedito fa impazzire il pubblico e il web!

Gossip TV

Ad Amici 23, Martina si è esibita nel suo nuovo inedito, scatenando l'applauso entusiasta del pubblico e anche tra i fan sui social.

Oggi, ad Amici 23, l'esibizione di Martina e la presentazione del suo inedito hanno infiammato lo studio del talent show di Canale5, tanto che il pubblico si è sollevato in una standing ovation e anche sul web non sono mancati gli apprezzamenti per la cantante.

Amici 23, Martina infiamma lo studio con il suo inedito: standing ovation da parte del pubblico!

L'allieva di Anna Pettinelli, che anche in questa puntata è stata protagonista di uno scontro con Rudy Zerbi e Mida, ha infiammato il pubblico prima cantando una cover di Mariah Carey, che ha fatto sollevare il pubblico in una standing ovation, accolta dall'allieva con grande emozione.

Ma, Martina si è superata anche nella performance del suo nuovo inedito, Da quando non ho smesso di amarti, così descritto da lei ai rappresentanti delle radio riuniti in studio:

"Da quando non ho smesso di amarti parla di una storia d'amore che penso sia finita, ma in realtà non è così"

Anche in questo caso, la romantica e malinconica canzone ha conquistato il pubblico e i rappresentanti delle radio si sono sprecati in lodi per l'orecchiabilità della canzone:"Quando ascolti le canzoni per mestiere, capisci quando una canzone è ispirata e tu lo sei sicuramente, hai vissuto questa canzone sulla tua pelle e si sente". Anche sul web non sono mancati i commenti entusiasti:

"A me vengono i brividi - si legge - la bravura di questa donna"

a me basta che martina respiri e mi vengono i brividi boh la bravura di questa donna #amici23 — c; 🦂 stryse ✩ (@enfanttprodige) January 21, 2024

