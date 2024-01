Amici 23, Anna Pettinelli a Mida: "Sei un parac***", ma poco dopo Rudy Zerbi: "Ti chiamerò Para Petty!" [VIDEO]

Gossip TV

Ad Amici 23, nella puntata di oggi, Anna Pettinelli ha criticato Mida per le barre aggiunte alla canzone che ha cantato. Peccato che poco dopo, sia lei stessa a comportarsi allo stesso modo, come sottolinea Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo!

Oggi, 21 gennaio, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi: nel corso dell'appuntamento di questa domenica, non sono mancati gli scontri tra i professori durante le esibizioni degli allievi, come quello tra Anna Pettinelli, che ha pesantemente criticato Mida per alcune barra aggiunte alla cover che cantava. Ma la stessa accusa è stata poi rivolta alla speaker da Rudy Zerbi, dopo l'esibizione di Sarah Toscano.

Amici 23, "Mida sei un parac***" ma Anna Pettinelli diventa in un attimo...Para Petty grazie a Rudy Zerbi

Dopo l'esibizione di Mida sulle note di Superclassico, a cui ha aggiunto alcune barre, e il giudizio positivo di uno dei giudici della puntata, il cantante Aiello, Anna Pettinelli ha espresso la sua costernazione di fronte all'atteggiamento del cantante e alla scelta delle parole usate:

"Io ci sto provando, davvero, ogni volta ci provo, me le sento le tue barre. Oggi, perché sei un parac***, hai fatto come fanno i bambini di fronte ai genitori: hai detto la parolaccia che ha effetto, quando serve, non come hai fatto tu. Sei stato banale con la parolaccia!"

A queste parole sia Lorella Cuccarini, sia Mida hanno lanciato un urlo esasperato di fronte all'ennesima critica della prof rivale, sebbene anche Paola Turci, una delle giudici della gara, ha ammesso che l'allievo è stato molto bravo. Cuccarini ha poi stroncato del tutto la collega con un "l'unica cosa che non ha senso qui sono i tuoi giudizi".

Poco dopo è stata la volta di Sarah Toscano, su cui Anna Pettinelli ha avuto tanto da ridire nelle scorse puntate, scatenando il fastidio di Rudy Zerbi: anche in questa esibizione della cantante, che ha cantato la sua cover di Lips are movin, mentre tutto lo studio si alzava in un applauso scrosciante e anche Francesca Michielin si è complimentata con la sua agilità vocale, è stato proprio Rudy Zerbi ha chiedere l'opinione di Anna Pettinelli sull'esibizione di Sarah.

Tuttavia, la risposta della coach è stata sintetica: "Oggi è una giornata in cui Sarah ha avuto una standing ovation dal pubblico, non gliela rovino, perciò non lo saprai mai". A queste parole, Rudy non si è riuscito a trattenere e ha urlato:

"Fermi tutti, lei prima bha dato del parac*** a Mida, ma è lei stessa a comportarsi così per non incorrere in un vaffan**** del pubblico! D'ora in poi ti chiamerò Para Petty!"

Scopri le ultime news su Amici