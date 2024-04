Amici 23, Lucia Ferrari e Ayle sono una coppia? Arrivano i commenti di Giulia Stabile e Kumo a confermarlo!

Gossip TV

Dopo l'uscita da Amici 23, Lucia Ferrari e Ayle si sono ritrovati e i commenti di altri due ex allievi del talent confermerebbero che i due sono una coppia!

I fan di Amici di Maria De Filippi sanno fin troppo bene che nel talent di Canale5 una componente fondamentale, oltre al poter assistere alle coreografie ed esibizioni degli allievi, è anche l'amore. E, infatti, anche in questa ventitreesima edizione, non sono mancate le coppie: Marisol e Petit, Mew e Matthew, Gaia e Mida. Ma, a quanto pare, una coppia potrebbe essersi formata fuori dal talent e a confermare il rumor sarebbero arrivati i commenti di altri due ex allievi del programma condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Ayle e Lucia Ferrari sono una coppia? I commenti di Giulia Stabile e Kumo sembrano confermarlo!

Stiamo parlando di Lucia Ferrari e Ayle: la ballerina è stata l'ultima a essere eliminata - ingiustamente, bisogna dirlo - alla terza puntata del Serale di Amici. Con il cantante di Anna Pettinelli, tra i primi a lasciare la scuola dopo la prima puntata del Serale, era nato un legame molto importante, confermato dallo stesso Ayle. Il cantante, infatti, ospite di Verissimo aveva risposto alla domanda di Silvia Toffanin sulla sua vita sentimentale che aveva avuto un'amicizia speciale nella scuola. Pur non facendo apertamente il nome di Lucia, sui social i fan avevano intuito che Ayle parlasse proprio di lei.

Dopotutto, Lucia era stata la sola, insieme a Malìa, a votare a favore del ritorno di Ayle nella scuola, dopo che il cantante aveva deciso di lasciare il programma, per poi cambiare idea dopo poche ore. Durante i daytime, inoltre, li si poteva vedere spesso insieme, a chiacchierare e Lucia era tra i pochi a non indorare la pillola con il cantante e a dirgli chiaramente cosa pensasse di lui, soprattutto, se commetteva un errore. Visti tutti questi indizi i fan avevano sospettato che tra loro fosse nato un legame speciale e Ayle aveva aumentato l'hype sia con l'intervista a Verissimo, sia rispondendo alle domande dei fan su Lucia con un sibillino: "Chiedetelo a lei". Inoltre, su di loro era spuntata una segnalazione che li voleva insieme a cena in un ristorante.

Ora che la ballerina è tornata alla vita di tutti i giorni, lei e Ayle si sono rivisti, come dimostra lo scatto postato sui social dal cantante: nella foto Ayle sembra quasi baciare sulle labbra Lucia, mentre la ballerina ride e lo abbraccia. L'immagine ha fatto immediatamente pensare ai fan che si trattasse di una conferma della loro storia e che, forse, i ragazzi abbiano deciso di viversi la loro relazione fuori dal programma e lontani dalle telecamere.

Come ulteriore conferma sono arrivati i commenti di alcuni ex allievi del talent sotto questa foto: Giulia Stabile e Kumo li hanno apostrofati con un "belli miei", mentre Nicholas ha commentato con un "Ennamo", chiara esclamazione che ha un chiaro significato di incoraggiamento: magari a uscire definitivamente allo scoperto?

Scopri le ultime news su Amici