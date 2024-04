Amici 23, flirt in corso tra due ex allievi della 23esima edizione? La segnazione

Gossip TV

Ayle e Lucia sono stati avvistati insieme a Roma dopo la loro eliminazione da Amici23.

Flirt in corso tra due ex amati allievi della 23esima edizione di Amici? Stiamo parlando del cantante Ayle e l'ultima eliminata Lucia Ferrari che, dopo aver abbandonato la fase Serale del talent show di Maria De Filippi, sono stati avvistati insieme in giro per Roma.

Ayle e Lucia stanno insieme?

L'amicizia speciale nata nella scuola di Amici tra Lucia Ferrari e Ayle sembra continuare anche lontano dalle telecamere. La conferma è arrivata direttamente dalla pagina Veryinutilepeople. Il portale di gossip ha riportato la segnalazione di un utente, che ha avvistato i due ex allievi della 23esima edizione insieme in un ristorante di Roma:

Ayle e Lucia erano a cena insieme ad amici di Lucia (tra cui John Erik) a un ristorante asiatico su Viale Tirreno, a Roma. Tra l'altro vicino alla sua scuola Bounce Factory che credo abbiano frequentato sia Lucia che John Rick. Non erano soli, ma sono arrivati insieme loro due e hanno raggiunto un tavolo dove c'erano già delle persone.

Ci sarà del tenero tra i due? Ricordiamo che con l'eliminazione di Lucia dal Serale di Amici 23, i ragazzi ancora in gara sono: Holden, Petit, Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Martina Giovannini, Lil Jolie, Gaia De Martino, Sarah Toscano, Mida, Sofia Cagnetti. L'appuntamento è per sabato 13 aprile 2024 in prima serata su Canale 5.

