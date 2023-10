Amici 23, Luca Jurman duro contro Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, chiede a Maria: "Caccia questa m**** dal programma"

Gossip TV

Luca Jurman è stato particolarmente duro contro Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, due dei prof di canto di Amici 23 e ha lanciato un appello a Maria De Filippi. Ecco cosa è successo!

La nuova edizione di Amici 23 non è certo esente da polemiche, anche da parte di ex professori del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, domenica 22 ottobre, ci sono state liti in studio tra Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi dopo la richiesta della prima di far esibire tutti i cantanti senza audiotune. La proposta di Cuccarini è stata rifiutata dagli altri prof e le motivazioni dietro questa decisione hanno spinto un ex professore della scuola, Luca Jurman, a scagliarsi contro i suoi ex colleghi e a lanciare un appello a Maria De Filippi.

Amici 23, Luca Jurman contro Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: "Siete una vergogna per la musica"

Luca Jurman ha deciso di parlare contro i due professori della scuola di Amici 23, dopo aver ascoltato le loro opinioni in merito alla proposta di Lorella Cuccarini sul non utilizzo dell'autotune. Jurman ha così detto contro i colleghi:

"Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura. Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare che l'intonazione è la base su cui si forma il canto e fare una prova senza correzioni di computer su ciò che dovrebbe essere naturale sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti. Mentre Rudy e Anna Pettinelli hanno invece definito la "sfida" inaccettabile asserendo addirittura che l'intonazione è un concetto vecchio nel canto. In pratica è come dire che ballare con il proprio corpo è antico, e sei invece moderno se la posto tuo invece balla un avatar. Poi non lamentatevi se tutto diventerà una m****, se tutta l'arte diventerà finzione, se tutta la bellezza della cultura e del talento di questo paese che ci distingueva nel mondo...sparirà!"

L'ex professore non si è poi fermato nel suo discorso ed è arrivato a lanciare un appello a Maria De Filippi a proposito della presenza dei professori nella scuola:

"Maria, butta fuori la m*** dalle tue trasmissioni tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra, se non sai cantare non fai il cantante, fai un'altra cosa. Se sono tutto storto non faccio il ballerino e non posso andare alla scala. Non si può fare una gara di pizze con le fotocopie"

