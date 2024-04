Amici 23, Lorella Cuccarini punta il dito contro Holden: "Torno da te perché abbiamo un conto in sospeso" (VIDEO)

Gossip TV

La professoressa di Amici lancia un nuovo guanto di sfida a Holden in vista della terza puntata del Serale!

In vista della terza puntata del Serale, che andrà in onda il prossimo sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale 5, la coach Lorella Cuccarini ha deciso di rilanciare il guanto di sfida "staging". Un guanto che vedrà scontrarsi l'allievo di Rudy Zerbi e Mida.

Lorella Cuccarini non molla con Holden

Nel dayime di oggi di Amici 23, Holden ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Lorella Cuccarini. In vista della terza puntata del Serale, che andrà in onda sabato 6 aprile 2024 su Canale 5, la professoressa di canto ha deciso di lanciare nuovamente il guanto di sfida "staging" al cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano:

Caro Holden torno da te perché abbiamo un conto in sospeso, non mi era mai capitato di vedere accettato un guanto e poi vederlo ritirare in corso d'opera [...] Sappi che il lavoro di staging sui cantanti è sempre personalizzato sulla base di chi è il performer. Il guanto per me vive ed è utilissimo per uscire fuori dal guscio in cui puntualmente ti chiudi.

Una sfida che è stata prontamente accettata da Holden che, senza troppi giri di parole, ha ammesso:

Non penso che il problema sia nella coreografia perché i passi sono pochi o niente, non penso ci sia niente da cambiare. Era un guanto che arrivava in un momento particolare, di tanto lavoro da fare anche sugli inediti, e sinceramente non ero tranquillo [...] È stata una fortuna che Lorella non abbia avuto il boccino. Sono felice di lavorarci, anche se non sento di chiudermi in un guscio anzi penso ci sia un donarsi anche nelle interpretazioni che faccio. Per me va bene, ormai è diventata una sfida personale. Ovviamente questo è il campo di Mida, ma io sono il primo che lo vuole fare.

