Amici 23, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli ai ferri corti: "Non prendo sul serio nulla di ciò che dici" [VIDEO]

Nel daytime di Amici 23 di oggi, tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono volati stracci durante il compito di Mida.

Nel corso del daytime di Amici 23, di oggi 18 dicembre, ha visto Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli scontrarsi sul risultato del compito di Mida, allievo della showgirl.

Amici 23, Lorella Cuccarini stronca Anna Pettinelli: "Non posso prendere sul serio quello che dici"

La scorsa settimana, Mida aveva rifiutato di svolgere il compito assegnatogli da Anna Pettinelli: il cantante, infatti, non sembrava voler sentire ragioni di svolgere il compito che la speaker gli aveva assegnato. Dopo aver rifiutato Grande Amore, Mida avrebbe dovuto cantare senza autotune Home di Michael Bublé e, nonostante le rassicurazioni di Cuccarini, non era sembrato per nulla sereno. Tuttavia, nel dopo puntata del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, il cantante, sebbene titubante, si è esibito alla presenza dei compagni e dei tre prof.

Pettinelli, prima di emettere il suo giudizio, ha voluto sottolineare che il suo intento non è mai stato sminuirlo, ma alle sue parole, tuttavia, ha risposto per le rime Lorella Cuccarini. La showgirl aveva prima ricordato come, nel corso di una delle prime puntate, avesse proposto che tutti i cantanti cantassero senza autotune e nessuno dei due colleghi l'aveva appoggiata, ma ha anche voluto sottolineare l'importanza del compito che gli ha assegnato Pettinelli:

"Cantare senza autotune è importante, mi sorprende che questa scelta stilistica, che fa parte dello stile di Mida, sia stata messa in discussione. So che Michael Bublé non canta in autotune, ma dato che Ayle in passato ha cantato Margherita di Riccardo Cocciante e lui non canta certo con l'autotune, non capisco perché ora aggrapparsi a questo"

Dopo l'esibizione, Anna Pettinelli ha sottolineato che, a parte molte imprecisioni nella prima parte, Mida era riuscito a concludere il brano senza troppi difetti, ma gli ha dato comunque 5. Il suo giudizio non è piaciuto per nulla a Cuccarini, che si è scontrata con la collega:

"Parecchio impreciso? Non lo era...Che voto gli hai dato? 5? Hai dato 6 a uno dei tuoi allievi che in passato non ha azzeccato una nota, ma a lui dai 5? Non ti posso prendere sul serio, se dici così. Ha cantanto da 6, sei stata capace di dare voti alti a gente molto meno intonata. Dico quello che penso: Cristian, sul palco, sei stato frenato e impaurito e questa paura ti ha tolto l'emotività che hai messo nel pezzo in sala prove e che vince sempre su tutto."

