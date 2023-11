Amici 23, Lorella Cuccarini convoca Mida: "Sono d'accordo con Rudy Zerbi, ho già chiesto alla produzione che tu.."

Gossip TV

Arrivano i provvedimenti disciplinari ad Amici 23 per Holden, Ayle e Mida.

Holden, Ayle e Mida nei guai per il caos in casetta. I tre cantanti della 23esima edizione di Amici sono stati convocati dai coach Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per conoscere il contenuto dei loro provvedimenti disciplinari: ore di pulizie e lavaggi di piatti.

Mida delude Lorella Cuccarini

Nel daytime di ieri di Amici 23 i cantanti Holden, Mida e Ayle hanno scoperto il contenuto dei provvedimenti disciplinari assegnati dai loro professori. Il motivo di tutto questo? I tre allievi della scuola sono stati indicati dal resto della classe come i maggiori responsabili della mancata pulizia in casetta.

Se Holden è stato chiamato da Rudy Zerbi, che gli aveva già sospeso la maglia per lo stesso motivo, e Ayle dalla sua coach Anna Pettinelli, Mida è stato convocato in studio da Lorella Cuccarini. Senza troppi giri di parole, la professoressa di canto non ha nascosto la sua delusione e comunicato al cantante la sua decisione:

Avrei voluto festeggiare il successo di ROSSOFUOCO ma mi tocca…Vorrei capire perché. Non sei abituato a fare nulla a casa? C’è sempre qualcuno che fa qualcosa per te? Non è un problema di essere sbadati. Non si tratta di fare il proprio, quello lo dò per scontato. Qui si tratta di vivere in una comunità. Così come ci sono tanti ragazzi e ragazze che fanno molto di più per gli altri, tu dovresti fare la stessa cosa. Tu tutto il giorno stai in cuffia con il tuo computer, che va benissimo lavorare sulla musica, non mi sto lamentando di questo. Anzi, sono molto contenta di come stai lavorando.

Leggi anche Holden in crisi

Però sono d’accordo con Rudy quando dice che non bisogna essere forti solo sul palco ma bisogna essere prima di tutto delle persone che sanno stare al mondo e che sanno stare con gli altri. Ho già chiesto alla produzione che tu abbia due ore al giorno in cui ti occupi della casa. Non le tue cose, ma gli spazi comuni. Questo lavoro non te lo tolgo e ti monitoro tutti i giorni. Se mi salti le due ore di turno a quel punto la maglia te la tolgo. Vorrei aiutarti a fare un percorso che sia bello non solo dal punto di vista musicale, ma di vita. Per crescere. Non mi fare scherzi.

Scopri le ultime news su Amici.