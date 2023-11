Amici 23, l'amaro sfogo di Holden: "Non ci credo, è successa una cosa che non doveva accadere" (VIDEO)

Gossip TV

Holden deluso e mortificato per quanto accaduto durante l'ultima puntata di Amici.

Momento difficile per il cantante Holden che, nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, è stato sospeso dal suo coach Rudy Zerbi perchè responsabile della sporcizia e del caos che regnano nella casetta. Un duro provvedimento disciplinare che è stato commentato dal diretto interessato.

La delusione di Holden

Il coach Rudy Zerbi ha deciso di sospendere la maglia ad Holden come provvedimento disciplinare per la mancata pulizia e ordine in casetta. Una decisione che ha destabilizzato il giovane cantante che, come mostrato nel daytime di ieri di Amici 23, si è lasciato andare a uno sfogo con Mew:

Mi dispiace davvero molto. Ho rischiato tantissimo, non può essere. Sono davvero rammaricato per la cover, sono tre puntate che faccio più di un errore. Mi sono dimenticato il testo e poi ho toppato. Non so se l'hai notato. Non ci credo. Oggi è andato tutto storto, è successa proprio la cosa che meno doveva accadere.

A cercare di rincuorarlo ci ha pensato Mew:

Io ho notato che eri tirato proprio perché non c'eri con la voce. Io l'ho cantata insieme a te, non credo che tu l'abbia notato ma quando non ricordavi le parole io le ho urlate per fartele sentire. Mi è dispiaciuto un sacco, io lo so che questo pezzo lo puoi fare bene. Siamo umani, ci può stare. Ti capisco per come ti sei sentito.

