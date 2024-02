Amici 23, lo sfogo di Kia dopo l'incontro con Lorella Cuccarini: "Ho paura che sia tardi" (VIDEO)

Gossip TV

Kia a rischio eliminazione prima del Serale di Amici 23?

Il Serale della 23esima edizione di Amici si avvicina e i professori iniziano a fare un bilancio sui percorsi dei loro allievi. Dopo Rudy Zerbi, anche la coach Lorella Cuccarini ha voluto mettere alla prova le sue allieve Sarah Toscano e Kia, che non è riuscita a nascondere la sua preoccupazione.

La paura di Kia

Nel daytime di ieri di Amici 23, Lorella Cuccarini ha convocato in studio le sue allieve Sarah Toscano e Kia per metterle alla prova in vista del Serale. Dopo averle fatte esibire ciascuna a turno con una cover e un loro inedito, la professoressa di canto ha rivelato il suo pensiero sulle performance:

Siamo vicini al Serale, avete due storie diverse. Sarah è qui dall'inizio e sta venendo fuori la sua vera personalità. Mi piace come hai migliorato i pezzi ritmici, che tu abbia scelto una cover più ritmica, perché mesi fa avresti scelto una cover melodica, il tuo pezzo forte. Dobbiamo però migliorare la scrittura [...] Kia, tu hai un altro percorso, sei qui da poco. Dobbiamo intensificare lo staging e il vocal, perché hai un po' un problema con i pezzi a tempo, non fai girare i pezzi come devono girare. Dobbiamo lavorarci, ma ti ho sentito più libera. Lavora su questa libertà.

Parole che hanno colpito Kia. Dopo aver ascoltato il pensiero di Lorella, la giovane cantante si è lasciata andare a uno sfogo prima con Sarah e poi con Lil Jolie in cui ha confidato le sue paure:

Io ho paura di avere poco tempo capito?! Queste due settimane sono stata giù, anche se mi riprendessi adesso ho paura che sia tardi [...] Secondo me, non l'ha detto lei, se in questa puntata faccio una cosa sbagliata non entro...

