Amici 23, Lil Jolie su Maria De Filippi: "Ha un'empatia fuori dal normale, è stata molto importante per me..."

Intervistata da Lorella Cuccarini a Dimmi di te, Lil Jolie, cantante della scuola di Amici 23, ha rivelato cosa ne pensa di Maria De Filippi.

Continuano le interviste degli ex allievi di Amici 23 nel format Dimmi di te di Lorella Cuccarini. Dopo la vincitrice del talent Sarah Toscano, Marisol Castellanos, Petit, Gaia De Martino e Ayle, è arrivato il turno di Lil Jolie, cantante casertana della squadra di Rudy Zerbi prima e di Anna Pettinelli dal Serale in poi.

Amici 23, Lil Jolie su Maria De Filippi: "Un'empatia fuori dal normale"

A Lorella Cuccarini, l'ex cantante del talent di Canale5 ha rivelato cosa ha pensato di Maria De Filippi: dopo averla sempre e solo vista in tv, Lil Jolie ha avuto la possibilità di entrare ad Amici 23 e ha così conosciuto dal vivo la famosa conduttrice della trasmissione.

Maria è stata molto importante per la cantante casertana: Lil Jolie si è spesso mostrata impenetrabile, ma la conduttrice è stata in grado di leggere i suoi silenzi e quando al Serale l'artista si è trovata in difficoltà con la pressione che percepiva, è stata Maria ad aiutarla a riprendere il focus su ciò che era importante.

Quando Lil ha avuto un attacco di panico, durante una delle puntate della seconda fase del talent, Maria le è stata vicino e ha fermato la registrazione per aiutarla a riprendersi del tutto. Forte di queste esperienze vissute, Lil Jolie ha raccontato che della padrona di casa del talent ricorda sopratutto l'empatia che la caratterizza:

"La prima cosa che ho visto in Maria è stata un'empatia fuori dal normale. Lei sapeva esattamente leggermi dentro, cosa provassi e questa cosa mi spaventava, perché dicevo: ' Ma non ho parlato, perché te ne sei accorta che sto così?'. E lei lo sapeva già. Lei è stata molto importante per la mia saluta psico-fisica dentro la scuola, mi ha aiutata tanto ed è sempre stata disponibile con me, è una persona speciale"

Amici 23, Lil Jolie: dal percorso nella scuola al rapporto con i fan

Lil Jolie è stata un'allieva che non sempre ha riscontrato le simpatie del pubblico: diretta e senza peli sulla lingua, spesso, è finita nel mirino degli haters per la durezza delle sue affermazioni verso alcuni dei compagni. Tuttavia, per altri fan della trasmissione Lil Jolie è sempre stata una delle poche allieve a parlare con sincerità e a mettere in discussione ciò che succedeva all'interno della casetta.

Vista la sua bravura nella scrittura e anche alcune esibizioni particolarmente riuscite, i fan pensavano che Lil Jolie sarebbe stata tra le prime a ricevere la maglia del Serale. Tuttavia, Rudy Zerbi, suo insegnante, ha tentennato più volte e Anna Pettinelli si è fatta avanti per proporle di entrare nella sua squadra, consegnandole anche la maglia.

Dopo dubbi e rimorsi, alla fine Lil Jolie aveva accettato la proposta di Anna Pettinelli ed era entrata al Serale nella sua squadra. Purtroppo, dopo poche puntate, la cantante è stata eliminata e il suo percorso nella scuola si è interrotto. Poco dopo l'uscita dal talent, tuttavia, Lil Jolie ha pubblicato il suo primo EP contenente anche un singolo scritto da Madame.

A proposito dei fan che spesso la seguono sui social e la difendono, Lil Jolie ha ammesso che cerca sempre modi di entrare in contatto con loro, per ringraziarli del sostegno che le danno:

"Con i fan? Cerco di entrare in contatto il più possibile con loro. Mi sento in difetto, perché io non sono nessuno e loro si fanno la fila sotto il sole per venire a vedermi. Poi quando li vedo, mi dico: 'Come posso ripagarli' e li abbraccio, ma non sarà mai abbastanza"

