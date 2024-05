Amici 23, Lil Jolie senza freni su Mida: "La verità è la più grande crudeltà che si possa infliggere a un inetto"

Gossip TV

Dopo Nicholas Borgogni, anche Lil Jolie non si trattiene dal dire la sua su Mida, attuale allievo di Amici 23. Ecco cosa è successo!

Non sembrano placarsi le polemiche contro Mida e, dopo Nicholas Borgogni, anche un'altra ex allieva di Amici 23 si è scagliata contro il cantante della squadra CuccaLo. Stiamo parlando di Lil Jolie: sui social, la cantante non si è risparmiata e ha detto la sua su Mida, lanciando una frecciatina che sembra sia davvero rivolta all'ex allievo del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Lil Jolie senza freni su Mida: "Per un inetto la verità è la più grande crudeltà"

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi in onda ieri, 30 aprile, i ragazzi hanno assistito a uno spettacolo davvero insolito: gli ex allievi avrebbero dovuto giudicare dal punto di vista artistico una particolare esibizione scelta dai compagni ancora nella scuola, ma quando è arrivato il turno di Mida, la situazione è degenerata completamente.

Prima Nicholas Borgogni e poi Lil Jolie hanno criticato aspramente il cantante non tanto per la sua cover di Chiamami ancora amore, quanto per il comportamento alquanto illogico - per i loro standard - che in questi ultimi mesi ha avuto nella scuola. Il primo a togliersi i sassolini dalla scarpa è stato Nicholas: il ballerino ha dichiarato candidamente che, per lui, Mida "è un gran parac*** che gioca con i sentimenti degli altri" e subito Lil Jolie gli ha fatto eco, dicendosi d'accordo con lui.

La cantante e il ballerino avrebbero un motivo ben preciso per giudicare con così tanta severità Mida e potrebbe essere la loro amicizia con Gaia De Martino, altra ex allieva del programma ed ex fidanzata di Mida. Entrambi, infatti, hanno criticato il comportamento di Mida nei confronti di Gaia, anche in occasione dell'infortunio della ballerina e della proposta di Raimondo Todaro di farla sostituire da Aurora, ex allieva della scorsa edizione.

Amici 23, Lil Jolie dice chiaramente ciò che pensa di Mida: i fan insorgono!

Quando Mida e anche gli altri compagni si sono detti contrari alla proposta e Mida è stato particolarmente duro nel suo giudizio, Lil Jolie ha invece difeso Gaia, ricordandole tutte le volte che è stata presente per gli altri allievi e di pensare ora al suo bene. Evidentemente, l'astio per Mida non si è poi così sopito, visto che anche sui social Lil Jolie ha commentato con asprezza le critiche che le sono state mosse per il suo intervento.

Su X, infatti, ha postato una frase che sembra una chiara frecciatina al cantante della squadra CuccaLo:

"La verità è la più grande crudeltà che un uomo possa infliggere a un inetto"

Ovviamente non sono mancate le critiche dai sostenitori di Mida, ma Lil Jolie ha dimostrato, attraverso Like e commenti, di non avere particolarmente a cuore di essere criticata, preferendo sempre dire il suo pensiero in totale libertà!

Scopri le ultime news su Amici