Amici 23, Lil Jolie eliminata dal Serale: le prime dichiarazioni della cantante

Le prime parole di Lil Jolie dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 23: "Non ho rimpianti".

La quinta puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione di Lil Jolie. La giovane cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha perso al ballottaggio finale contro Sarah Toscano ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Lil Jolie fuori dal Serale di Amici

Lil Jolie è la sesta eliminata del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 23esima edizione. Un'uscita di scena che è stata commentata direttamente dalla giovane allieva del team di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Raggiunta dai microfoni di Witty, la cantante ha confessato:

Sto realizzando adesso diciamo...volevo dire tante cose, spero di avere modo di ringraziare tutti perché mi ero prefissata di ringraziare tutte le persone di questo posto magnifico che ho abitato per otto mesi. Qua dentro ho imparato veramente a guardarmi allo specchio, a guardare le mie paure da sola [...] Questo percorso ti forma, qua dentro ho capito di bastarmi da sola...sento di essere diventata una donna e sono fiera. Non ho rimpianti. Non avrei immaginato fosse così bello stare qui, sono veramente felice.

Con l'eliminazione dal Serale di Amici di Lil Jolie e Gaia De Martino, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Holden, Petit, Mida, Martina e Sarah per la categoria canto; Sofia, Dustin e Marisol per la categoria ballo.

